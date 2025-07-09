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Главная Мода Не мойте волосы по утрам — почему это плохая идея

Не мойте волосы по утрам — почему это плохая идея

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 10:40
Почему умные люди никогда не моют голову с утра — стоит это учитывать
Девушке моют в салоне волосы. Фото: Freepik

Кажется, что утром помыть голову — самое логичное. Но именно это может стать причиной сухости, головной боли и даже медленного роста волос.

Новини.LIVE объяснит по пунктам, почему вечернее мытье — куда лучшее решение.

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Утреннее мытье забирает защиту волос

Пока вы спите, кожа головы выделяет себум — это естественное масло, которое защищает волосы от пересушивания. И именно утром его больше всего. Но что мы делаем? Смываем его шампунем еще до того, как оно успело подействовать. В результате сухие кончики, ломкость и тусклость.

Утром организм еще не "включился"

После сна кровообращение еще медленное, сосуды сужены. Если в такой момент помыть голову и выйти на улицу — особенно когда прохладно — легко спровоцировать спазмы. А это уже головная боль, ослабленное питание фолликулов и как следствие, медленный рост волос.

Миття волосся вимагає особливої уваги
Девушка в душе. Фото: Freepik

Стрессовый гормон и жирные корни

Утром уровень кортизола — гормона стресса — самый высокий. А кожа головы очень чувствительна к его скачкам. Поэтому агрессивное мытье или горячая вода могут нарушить баланс, и волосы будут жирнеть быстрее, чем обычно.

Потеря времени и сил

Сушка и долгая укладка волос — все это забирает утреннюю энергию. А умные люди знают: утро — это золото. Лучше использовать его для себя, дел или даже спокойного завтрака, а не для танцев с феном.

Вранці мити волосся не рекомендують
Девушка улыбается. Фото: Freepik

Волосы имеют свой собственный ритм

Так же, как кожа или настроение. К вечеру фолликулы более активны, и именно тогда стоит помочь им — помыть, подпитать, не мешая естественному процессу восстановления. А утреннее мытье может этот ритм сбить.

Ранее мы писали о том, когда стоит мыть волосы этим летом.

Также мы сообщали, что делать с волосами, чтобы они не так быстро начинали жирнеть.

мода волосы интересные факты уход стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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