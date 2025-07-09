Чому розумні люди ніколи не миють голову зранку — варто це враховувати

Дівчині миють в салоні волосся. Фото: Freepik

Здається, що зранку помити голову — найлогічніше. Але саме це може стати причиною сухості, головного болю і навіть повільного росту волосся.

Новини.LIVE пояснить по пунктах, чому вечірнє миття — куди краще рішення.

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Ранкове миття забирає захист волосся



Поки ви спите, шкіра голови виділяє себум — це природна олія, яка захищає волосся від пересушення. І саме вранці її найбільше. Але що ми робимо? Змиваємо її шампунем ще до того, як вона встигла подіяти. В результаті сухі кінчики, ламкість і тьмяність.

Вранці організм ще не "ввімкнувся"



Після сну кровообіг ще повільний, судини звужені. Якщо в такий момент помити голову і вийти на вулицю — особливо коли прохолодно — легко спровокувати спазми. А це вже головний біль, ослаблене живлення фолікулів і як наслідок, повільний ріст волосся.

Дівчина в душі. Фото: Freepik

Стресовий гормон і жирне коріння



Зранку рівень кортизолу — гормону стресу — найвищий. А шкіра голови дуже чутлива до його стрибків. Тому агресивне миття чи гаряча вода можуть порушити баланс, і волосся буде жирніти швидше, ніж зазвичай.

Втрата часу і сил



Сушка та довга укладка волосся — усе це забирає ранкову енергію. А розумні люди знають: ранок — це золото. Краще використати його для себе, справ чи навіть спокійного сніданку, а не для танців з феном.

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Волосся має свій власний ритм



Так само, як шкіра чи настрій. До вечора фолікули більш активні, і саме тоді варто допомогти їм — помити, підживити, не заважаючи природному процесу відновлення. А ранкове миття може цей ритм збити.

Раніше ми писали про те, коли варто мити волосся цього літа.

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