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Головна Мода Не мийте волосся вранці — чому це погана ідея

Не мийте волосся вранці — чому це погана ідея

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:40
Чому розумні люди ніколи не миють голову зранку — варто це враховувати
Дівчині миють в салоні волосся. Фото: Freepik

Здається, що зранку помити голову — найлогічніше. Але саме це може стати причиною сухості, головного болю і навіть повільного росту волосся. 

Новини.LIVE пояснить по пунктах, чому вечірнє миття — куди краще рішення.

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Ранкове миття забирає захист волосся

Поки ви спите, шкіра голови виділяє себум — це природна олія, яка захищає волосся від пересушення. І саме вранці її найбільше. Але що ми робимо? Змиваємо її шампунем ще до того, як вона встигла подіяти. В результаті сухі кінчики, ламкість і тьмяність.

Вранці організм ще не "ввімкнувся"

Після сну кровообіг ще повільний, судини звужені. Якщо в такий момент помити голову і вийти на вулицю — особливо коли прохолодно — легко спровокувати спазми. А це вже головний біль, ослаблене живлення фолікулів і як наслідок, повільний ріст волосся.

Миття волосся вимагає особливої уваги
Дівчина в душі. Фото: Freepik

Стресовий гормон і жирне коріння

Зранку рівень кортизолу — гормону стресу — найвищий. А шкіра голови дуже чутлива до його стрибків. Тому агресивне миття чи гаряча вода можуть порушити баланс, і волосся буде жирніти швидше, ніж зазвичай.

Втрата часу і сил

Сушка та довга укладка волосся — усе це забирає ранкову енергію. А розумні люди знають: ранок — це золото. Краще використати його для себе, справ чи навіть спокійного сніданку, а не для танців з феном.

Вранці мити волосся не рекомендують
Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Волосся має свій власний ритм

Так само, як шкіра чи настрій. До вечора фолікули більш активні, і саме тоді варто допомогти їм — помити, підживити, не заважаючи природному процесу відновлення. А ранкове миття може цей ритм збити.

Раніше ми писали про те, коли варто мити волосся цього літа.

Також ми повідомляли, що робити з волоссям, щоб воно не так швидко починало жирніти.

мода волосся цікаві факти догляд стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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