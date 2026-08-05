Не черный: стилисты назвали цвет волос с омолаживающим эффектом

Девушка с чёрными волосами, фото из журнала «Farbe». Фото: magnific. Коллаж: Новости.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Не каждый светлый оттенок одинаково освежает внешность. Если холодный блонд может сделать кожу более тусклой, то медово-бежевый, напротив, часто придает лицу свежесть. Именно его колористы нередко рекомендуют женщинам, которые хотят скрыть седину и в то же время избежать резких изменений.

О его преимуществах расскажет Новини.LIVE со ссылкой на 1+1.

Трендовый оттенок волос с омолаживающим эффектом

Секрет этого цвета — в балансе золотистых и бежевых пигментов. Волосы не кажутся ни слишком желтыми, ни пепельными, поэтому оттенок не "конфликтует" с цветом кожи. При дневном освещении он создает легкие переливы, благодаря чему черты лица кажутся менее резкими.

Медово-бежевый блонд. Фото из Instagram

Британский парикмахер Том Смит отмечал, что теплые оттенки вокруг лица могут визуально смягчать его черты. Также есть еще одно практическое преимущество. На медово-бежевом блонде отросшая седина заметна не так сильно, как на темном окрашивании. Граница между натуральными волосами и окрашенной длиной получается менее контрастной, поэтому прическа дольше сохраняет аккуратный вид.

Девушка с красивым оттенком волос. Фото из Instagram

Такой цвет лучше всего смотрится на женщинах с теплым или нейтральным подтоном кожи. Он также подходит обладательницам карих, зеленых, ореховых и светлых глаз. Если же внешность холодного типа, колорист может сделать оттенок менее золотистым и добавить больше бежевых нюансов.

Важное значение имеет и техника окрашивания. Если нанести один ровный тон от корней до кончиков, волосы могут потерять визуальный объем. Именно поэтому мастера часто предлагают балаяж, бейбилайтс или очень деликатное мелирование. Более светлые пряди у лица создают естественный переход цвета и делают отросшие корни менее заметными.

Модная техника окрашивания. Фото из Instagram

С насыщенным черным цветом стилисты советуют быть осторожными. Он подходит не каждому типу внешности и может сильнее подчеркнуть контраст между волосами и кожей.

Осторожность также стоит проявить с очень холодными пепельными оттенками. Если их подобрать без учета подтона кожи, лицо может казаться более бледным, чем на самом деле. Именно поэтому колористы советуют выбирать окрашивание не по фото в соцсетях, а с учетом естественных особенностей внешности.

Ранее мы писали о том, как правильно ухаживать за окрашенными волосами. Около 2 месяцев цвет будет оставаться насыщенным, а волосы — ухоженными.

Также Новини.LIVE сообщали, какой цвет волос стилисты советуют рассматривать в качестве альтернативы классическому черному. Этот оттенок легко адаптировать под индивидуальные пожелания.