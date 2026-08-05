Не черный: стилисты назвали цвет волос с омолаживающим эффектом
Не каждый светлый оттенок одинаково освежает внешность. Если холодный блонд может сделать кожу более тусклой, то медово-бежевый, напротив, часто придает лицу свежесть. Именно его колористы нередко рекомендуют женщинам, которые хотят скрыть седину и в то же время избежать резких изменений.
О его преимуществах расскажет Новини.LIVE со ссылкой на 1+1.
Трендовый оттенок волос с омолаживающим эффектом
Секрет этого цвета — в балансе золотистых и бежевых пигментов. Волосы не кажутся ни слишком желтыми, ни пепельными, поэтому оттенок не "конфликтует" с цветом кожи. При дневном освещении он создает легкие переливы, благодаря чему черты лица кажутся менее резкими.
Британский парикмахер Том Смит отмечал, что теплые оттенки вокруг лица могут визуально смягчать его черты. Также есть еще одно практическое преимущество. На медово-бежевом блонде отросшая седина заметна не так сильно, как на темном окрашивании. Граница между натуральными волосами и окрашенной длиной получается менее контрастной, поэтому прическа дольше сохраняет аккуратный вид.
Такой цвет лучше всего смотрится на женщинах с теплым или нейтральным подтоном кожи. Он также подходит обладательницам карих, зеленых, ореховых и светлых глаз. Если же внешность холодного типа, колорист может сделать оттенок менее золотистым и добавить больше бежевых нюансов.
Важное значение имеет и техника окрашивания. Если нанести один ровный тон от корней до кончиков, волосы могут потерять визуальный объем. Именно поэтому мастера часто предлагают балаяж, бейбилайтс или очень деликатное мелирование. Более светлые пряди у лица создают естественный переход цвета и делают отросшие корни менее заметными.
С насыщенным черным цветом стилисты советуют быть осторожными. Он подходит не каждому типу внешности и может сильнее подчеркнуть контраст между волосами и кожей.
Осторожность также стоит проявить с очень холодными пепельными оттенками. Если их подобрать без учета подтона кожи, лицо может казаться более бледным, чем на самом деле. Именно поэтому колористы советуют выбирать окрашивание не по фото в соцсетях, а с учетом естественных особенностей внешности.
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