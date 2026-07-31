Не ботфорты и не жокейские: какие именно сапоги будут популярны этой осенью

Жокейские сапоги. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Мода любит возвращать культовые вещи, но не каждое возвращение становится настоящим событием. Этой осенью именно так произошло с Pirate Boots от Vivienne Westwood. Сапоги, впервые появившиеся на свет еще в начале 1980-х, снова оказались среди самой обсуждаемой обуви сезона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Культовая модель обуви вновь покорила мир моды

Трудно поверить, но история Pirate Boots началась более четырех десятилетий назад. В 1981 году Вивьен Вествуд представила коллекцию Pirate, которая стала переломным моментом в ее карьере. Именно тогда дизайнер вместе с Малкольмом Маклареном показала образы, вдохновленные морскими приключениями, свободой и бунтарским настроением. Одной из главных деталей коллекции стали кожаные сапоги с широким голенищем, которые быстро превратились в узнаваемый символ бренда.

Показ совпал еще и с изменениями в знаменитом магазине дизайнерки на Kings Road в Лондоне. Он получил новое название Worlds End и был оформлен в стиле пиратского корабля, что только подчеркивало концепцию коллекции.

Вивьен Вествуд, осень-зима 1981/1982. Фото из Vogue

После дебюта Pirate Boots не стали мгновенным хитом. Их настоящий звездный час наступил чуть позже, когда модель начали носить знаменитости. Одной из самых известных поклонниц стала Кейт Мосс.

В начале 2000-х эти сапоги регулярно появлялись в ее повседневных образах и быстро стали ассоциироваться с непринужденным британским стилем. Даже спустя много лет супермодель не отказалась от этой эстетики, выбирая похожие модели, созданные по мотивам оригинального дизайна.

Кейт Мосс, 2016 год. Фото из Vogue

Не менее важную роль в популярности Pirate Boots сыграла и Сиенна Миллер. В период, когда стиль бохо переживал настоящий расцвет, актриса часто сочетала эти сапоги с платьями, жакетами и объемными пальто. Именно ее образы многие и сегодня вспоминают, когда говорят о культовой моде 2000-х.

Сиенна Миллер, 2008 год. Фото из Vogue

Теперь история повторяется. После показа Celine весна-лето 2027 интерес к архивной модели резко возрос. По данным платформы Lyst, спрос на Pirate Boots за последний год вырос на 33%. Это еще раз доказывает, что культовые вещи не имеют срока годности — они просто ждут своего часа.

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