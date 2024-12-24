Стильные жакеты на 2025 год — с чем носить, чтобы быть в тренде

Очаровательная девушка в стильном жакете. Фото: Freepik

Если ищете стильную и универсальную вещь, которая прослужит вам не один сезон, выберите классический жакет. Эта базовая часть гардероба уже давно зарекомендовала себя как незаменимый элемент, актуальный вне зависимости от времени года или модного стиля. Но жакет может быть не только практичным, но и нарядным.

Новини.LIVE расскажет, на какие модели жакетов следует обратить внимание.

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В следующем году жакеты могут легко заменить коктейльное платье для вечеринки, особенно если правильно их выбрать и стилизовать.

Стильный жакет в белом. Фото с Instagram

Также в эту зиму в тренде яркий декор. Пайетки, кристаллы, кружево, бахрома и даже перья превращают жакеты в настоящие произведения искусства, где роскошь сочетается с практичностью. Меховые детали или бархатные текстуры придают особый шарм, а укороченные модели подчеркивают изящество.

Жакет из бархата. Фото с Instagram

Жакет с акцентом на рукава. Фото с Instagram

Для тех, кто любит смелые образы, есть варианты в насыщенных цветах — зеленом, красном, золотистом или с металлическим блеском. А если хочется чего-то более непринужденного, можно выбрать модель в свободном стиле, легко комбинированную с легкими тканями или необычными узорами.

Как сделать жакет основой вечернего образа? Есть несколько обычных, но действенных решений. Наденьте его на голое тело, добавив эффектные украшения, например массивное колье или большие серьги. Если хочется немного больше утонченности, дополните образ шелковым топом или кружевным бра. В качестве низа подойдут узкие брюки, мини-юбка или длинная макси-юбка.

Стильный жакет в образе. Фото с Instagram

И не забывайте об обуви: классические туфли, мюли или балетки успешно завершат образ. А завершающим штрихом станут аксессуары, которые придадут элегантности или игривости — в зависимости от вашего настроения.

Выбирайте жакет, который подходит именно вам, и создавайте множество разных образов — от сдержанных повседневных до эффектных вечерних. Универсальность этого элемента гардероба точно станет вашим преимуществом.

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