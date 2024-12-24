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Самые модные жакеты 2025 года — как и с чем носить

24 декабря 2024 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стильные жакеты на 2025 год — с чем носить, чтобы быть в тренде
Очаровательная девушка в стильном жакете. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Если ищете стильную и универсальную вещь, которая прослужит вам не один сезон, выберите классический жакет. Эта базовая часть гардероба уже давно зарекомендовала себя как незаменимый элемент, актуальный вне зависимости от времени года или модного стиля. Но жакет может быть не только практичным, но и нарядным.

Новини.LIVE расскажет, на какие модели жакетов следует обратить внимание.

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В следующем году жакеты могут легко заменить коктейльное платье для вечеринки, особенно если правильно их выбрать и стилизовать.

Жакеты могут заменить платье
Стильный жакет в белом. Фото с Instagram

Также в эту зиму в тренде яркий декор. Пайетки, кристаллы, кружево, бахрома и даже перья превращают жакеты в настоящие произведения искусства, где роскошь сочетается с практичностью. Меховые детали или бархатные текстуры придают особый шарм, а укороченные модели подчеркивают изящество.

Жакет из бархата имеет дорогой вид.
Жакет из бархата. Фото с Instagram
Любая интересная деталь в жакете делает его особенным
Жакет с акцентом на рукава. Фото с Instagram

Для тех, кто любит смелые образы, есть варианты в насыщенных цветах — зеленом, красном, золотистом или с металлическим блеском. А если хочется чего-то более непринужденного, можно выбрать модель в свободном стиле, легко комбинированную с легкими тканями или необычными узорами.

Как сделать жакет основой вечернего образа? Есть несколько обычных, но действенных решений. Наденьте его на голое тело, добавив эффектные украшения, например массивное колье или большие серьги. Если хочется немного больше утонченности, дополните образ шелковым топом или кружевным бра. В качестве низа подойдут узкие брюки, мини-юбка или длинная макси-юбка.

Жакет может дополнить любой образ
Стильный жакет в образе. Фото с Instagram

И не забывайте об обуви: классические туфли, мюли или балетки успешно завершат образ. А завершающим штрихом станут аксессуары, которые придадут элегантности или игривости — в зависимости от вашего настроения.

Выбирайте жакет, который подходит именно вам, и создавайте множество разных образов — от сдержанных повседневных до эффектных вечерних. Универсальность этого элемента гардероба точно станет вашим преимуществом.

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мода одежда тренды стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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