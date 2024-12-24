Стильні жакети на 2025 рік — з чим носити, щоб бути в тренді

Чарівна дівчина у стильному жакеті. Фото: Freepik

Якщо шукаєте стильну й універсальну річ, яка прослужить вам не один сезон, оберіть класичний жакет. Ця базова частина гардероба вже давно зарекомендувала себе як незамінний елемент, актуальний незалежно від пори року чи модного стилю. Але жакет може бути не лише практичним, а й нарядним.

Новини.LIVE розповість, на які моделі жакетів варто звернути увагу.

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У наступному році жакети легко можуть замінити коктейльну сукню для вечірки, особливо якщо правильно їх обрати та стилізувати.

Стильний жакет в білому кольорі. Фото з Instagram

Також цієї зими в тренді яскравий декор. Пайєтки, кристали, мереживо, бахрома і навіть пір’я перетворюють жакети на справжні витвори мистецтва, де розкіш поєднується з практичністю. Хутряні деталі або оксамитові текстури додають особливого шарму, а укорочені моделі підкреслюють витонченість.

Жакет з бархату. Фото з Instagram

Жакет з акцентом на рукава. Фото з Instagram

Для тих, хто любить сміливі образи, є варіанти в насичених кольорах — зеленому, червоному, золотистому чи з металевим блиском. А якщо хочеться чогось більш невимушеного, можна обрати модель у вільному стилі, яку легко комбінувати з легкими тканинами чи незвичайними візерунками.

Як зробити жакет основою вечірнього образу? Є кілька простих, але ефективних рішень. Одягніть його на голе тіло, додавши ефектні прикраси, як-от масивне кольє або великі сережки. Якщо хочеться трохи більше витонченості, доповніть образ шовковим топом або мереживним бра. У якості низу підійдуть вузькі штани, мініспідниця або довга максі-спідниця.

Стильний жакет в образі. Фото з Instagram

І не забувайте про взуття: класичні туфлі, мюлі чи балетки вдало завершать образ. А завершальним штрихом стануть аксесуари, які додадуть елегантності чи грайливості — залежно від вашого настрою.

Вибирайте жакет, який підходить саме вам, і створюйте безліч різних образів — від стриманих повсякденних до ефектних вечірніх. Універсальність цього елементу гардероба точно стане вашою перевагою.

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