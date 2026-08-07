Мастер объяснила, какую форму ногтей выбрать, если они ломаются

Красивые ногти. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Ломкие ногти могут испортить маникюр буквально за несколько дней: стоит им немного отрасти, как на кончике появляется трещина или ноготь начинает расслаиваться. Уход здесь важен, но не менее значимой может быть и форма, которую вы выбираете для маникюра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Myself.

Не каждая форма одинаково хорошо выдерживает ежедневные нагрузки. Острые углы цепляются за одежду, волосы и другие предметы, а слишком тонкий кончик легко повредить.

4 формы, которые считаются практичными для слабых ногтей

Овал

Овальная форма повторяет естественную линию ногтевого ложа, но имеет слегка вытянутый кончик. Здесь нет резких углов, которые могли бы зацепиться за что-то в быту. Такой вариант подойдет тем, кто не хочет носить совсем короткие ногти. Закругленный край помогает более равномерно распределять нагрузку, поэтому ноготь меньше страдает от случайных ударов.

Во время подпиливания двигайтесь от боков к центру и не водите пилкой туда-сюда. Кончик достаточно слегка закруглить — если сделать это слишком сильно, ногтевая пластина будет казаться короче.

Мягкий квадрат

Если вам нравятся прямые края, но ногти постоянно ломаются на уголках, стоит попробовать мягкий квадрат. Боковые линии остаются прямыми, а уголки немного закругляются. Это практичный вариант для средней длины. Кончик не нужно сильно сужать, поэтому он остается достаточно прочным.

Пилкой сначала выровняйте боковые стороны, а затем осторожно пройдитесь по уголкам. Не давите слишком сильно: дополнительное давление во время подпиливания может повредить край ногтя.

Круг

Короткие круглые ногти — один из самых удобных вариантов для тех, кто много работает руками. Форма повторяет естественный контур ногтевого ложа, а острых частей, за которые можно зацепиться, здесь нет. Именно поэтому круглые ногти хорошо подходят, если главное для вас — чтобы маникюр дольше оставался целым, а не максимальная длина.

Подпиливайте край плавно, двигаясь в одном направлении. Не стоит слишком сильно убирать бока, иначе ногтевая пластина будет непропорционально короткой.

Миндалевидная форма

Миндалевидная форма требует чуть большей длины, зато визуально удлиняет пальцы. Бока постепенно сужаются к кончику, а сам край остается закругленным. Для ломких ногтей важно не делать кончик слишком острым и тонким. Иначе именно он станет самым слабым местом маникюра. Подпиливайте бока в направлении к центру, постепенно формируя нужный силуэт.

Для такой формы удобно использовать мелкозернистую стеклянную пилочку. Она позволяет аккуратно обработать край, не снимая лишнего.

Что еще поможет сохранить ногти

Даже удачная форма не спасет ногти, если постоянно подвергать их излишней нагрузке. Не используйте ногти вместо инструментов, например, чтобы поддеть крышку или что-то открыть. Пилочку лучше вести в одном направлении, а длину не делать чрезмерной. Чем длиннее свободный край, тем большая нагрузка приходится на ноготь.

Не стоит забывать и о ежедневном уходе. Масло для кутикулы и крем для рук помогут поддерживать кожу и ногти в нормальном состоянии. Если же ногти постоянно ломаются, расслаиваются или заметно изменились, причина может быть не только в форме маникюра. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

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