Украинская мода 2025 года — главные вещи летнего сезона

Стильная девушка. Фото: Freepik

Этим летом стиль — это не про пафос, а про свободу движения, нежную элегантность и вещи, которые хочется взять с собой в путешествие, на пикник или просто на прогулку по жаркому городу. Летний гардероб становится легче, но не теряет характера. Лен, рафия, пастельные оттенки, прозрачные ткани, ручная работа — вот что задает настроение.

В Elle собрали самое интересное из новых коллекций украинских брендов — то, что хочется носить, фотографировать и просто прикасаться.

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Moodstories

Moodstories этим летом о путешествиях, которые меняют не только географию, но и внутреннее состояние. Коллекция White Lotus снималась среди зелени Бали, и эта атмосфера чувствуется в каждом шве. Здесь много ручной работы — плетеные косички, декоративные жгуты, пояса. Это не просто вещи, а почти амулеты. Особенно — платье из 45 метров ткани и 52 плетеных косичек. Оно настоящий артобъект, сделанный ограниченным тиражом.

Платье от Moodstories. Фото: Elle

C.ICON

Коллекция Fallen Garden — как акварельный сон. Легкие платья с рюшами и деликатной драпировкой, мягкие цвета — от кремового до розового. Здесь все о движении и спокойствии. Платья меняются в зависимости от обуви: днем лучше с плоской подошвой, вечером — с каблуками. Также в коллекции есть костюмы с шортами и жилетами — универсальные вещи для города и отпуска.

Костюм C.ICON. Фото: Elle

IAM

Коллекция Summer Club — это настроение летнего вечера, когда воздух пахнет лавандой, садом и морем. Здесь все нежное и тактильное: шелк, лен, сатин, рафия. На одежде камни с историей: аметист, амазонит, клубничный кварц.

Платье IAM. Фото: Elle

Аксессуары как воспоминания: плетеный лимон из рафии или сумка, которая хранит артефакты летнего дня. Свободные рубашки, невесомые кардиганы, дышащие брюки — одежда, которую хочется не снимать.

J'amemme

Bleu de Côte d'Azur — именно так называется новая коллекция J'amemme, вдохновленная вечерами на Ривьере. Все вещи изо льна, с неожиданными вырезами, открытой спиной и легкостью в каждом движении.

Платье J'amemme. Фото: Elle

Любимый маскулинный силуэт бренда возвращается — на этот раз в расслабленном летнем стиле. А еще ракушки, как знак лета, украшают купальники и аксессуары. Здесь все о спокойствии, тепле и стиле без излишеств.

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