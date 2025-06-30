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Главная Мода Летний вариант педикюра, покоривший Ким Кардашьян и весь TikTok

Летний вариант педикюра, покоривший Ким Кардашьян и весь TikTok

Ua en ru
Дата публикации 30 июня 2025 19:49
Педикюр, как у Ким Кардашьян, — главный тренд лета-2025
Девушка на педикюре. Фото: Freepik

Френч снова в игре, но на этот раз не такой, как раньше. Забудьте про острые углы, контрастные полоски и "модно из 2007-го". В 2025-м французский педикюр изменился до неузнаваемости: он стал нежным, молочным и предельно стильным. Именно такой недавно выбрала Ким Кардашьян и кажется, теперь мы точно знаем, какой педикюр станет главным в этом сезоне.

Об этом пишет Vogue.

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В моду вернулся классический педикюр

Еще несколько лет назад Ким прямо говорила в шоу "Семейство Кардашьян", что французский педикюр — это не ее стиль. Но потом поймала себя на мысли, что носит именно его. С того момента Кардашьян остается верной этому выбору, просто адаптируя его к трендам: выбирает округлые ногти, максимально естественный вид и сдержанную эстетику.

Когда-то считалось, что педикюр должен быть либо темным, либо под цвет маникюра. Но летом 2025 эти правила летят в мусорку. В моду приходит Milky French — полупрозрачная молочная база с легким светлым кончиком. Нежно, деликатно и чрезвычайно стильно. Такой педикюр не бросается в глаза, но делает свой эффект: стопа выглядит ухоженной, ногти визуально вытягиваются.

Педикюр, що завжди має стильний і делікатний вигляд
Французский маникюр. Фото из Instagram

Натуральность, которая восхищает

Milky French — это не просто цвет. Это педикюр, который не требует еженедельного апдейта, так как на нем почти не видно отрастания. Это короткие, округлые ногти, которые выглядят аккуратно, не ломаются и отлично подходят к любой летней обуви — от минималистичных босоножек до грубых сандалий. Этот педикюр как тихая роскошь: не привлекает внимание специально, но получает все взгляды.

Ранее мы писали о дизайнах педикюра, которые больше не в моде.

Также мы сообщали о других стильных идеях педикюра, которые достойны внимания этим летом.

мода знаменитости педикюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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