Коллагеновая коррекция бровей набирает популярность: что нужно знать перед процедурой

Уход за бровями. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Если вам приходится ежедневно фиксировать брови гелем или постоянно приводить в порядок непослушные волоски, коллагенирование может значительно упростить этот процесс. После процедуры брови дольше сохраняют форму, выглядят более ухоженно, а на утренний уход уходит буквально несколько минут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Как проводится коллагенирование бровей

Название немного вводит в заблуждение. На самом деле во время процедуры волоски не насыщают чистым коллагеном. Мастер использует специальные средства, которые помогают изменить направление роста волосков и зафиксировать их в нужном положении. В состав таких продуктов могут входить гидролизованный коллаген, кератин, аминокислоты, пантенол и другие ухаживающие компоненты.

Все происходит в несколько этапов:

Сначала волоски делают более податливыми, затем аккуратно укладывают в нужном направлении и закрепляют результат. В конце наносят уходовое средство. После этого брови выглядят более аккуратными, а волоски лежат в одном направлении. В большинстве случаев утром их достаточно лишь слегка расчесать.

Чем отличается коллагенирование бровей от ламинирования

Часто можно услышать, что коллагенирование и ламинирование — это разные процедуры. На самом деле принцип у них почти одинаковый. И в первом, и во втором случае волоски размягчают специальными составами, придают им нужную форму и фиксируют ее.

Разница в основном заключается в средствах, которые используются во время процедуры. Для коллагенирования производители нередко добавляют больше компонентов, ухаживающих за волосками и помогающих избежать их пересушивания.

На практике гораздо важнее, кто выполняет процедуру и какими материалами работает. Именно от этого чаще всего зависит конечный результат.

Чаще всего коллагенирование выбирают люди, у которых брови густые, но волоски растут в разных направлениях и плохо поддаются укладке. Оно также подходит тем, кто любит естественный вид бровей и не хочет ежедневно пользоваться гелем или воском.

Лучше всего эффект заметен на густых натуральных бровях. Но если волосков от природы немного или между ними есть большие пробелы, коллагенирование не сделает брови гуще. Процедура лишь укладывает те волоски, которые уже есть. В таких случаях дополнительно могут понадобиться окрашивание или другие способы коррекции.

Также лучше перенести запись к мастеру, если в зоне бровей есть раздражение, высыпания, повреждения кожи или обострились дерматологические заболевания.

Обычно результат сохраняется от четырех до восьми недель. Затем волоски постепенно возвращаются в свое естественное положение, и эффект спадает без резких изменений.

В целом, если не хочется каждое утро тратить время на укладку бровей, коллагенирование может стать хорошим вариантом.

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