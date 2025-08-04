Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Классическое летнее платье, которое останется в тренде надолго

Классическое летнее платье, которое останется в тренде надолго

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 13:07
Платье, которое не выйдет из моды еще много сезонов — удачная инвестиция
Девушка в красивом платье. Фото: Freepik

Есть платье, которое никогда не подводит. Вы сразу узнаете его силуэт: мягкий запах спереди, пояс на талии, легкая юбка, играющая при каждом шаге. Она не очень привлекает внимание, но стоит раз надеть и уже не хочется снимать.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какой фасон платья набирает все большую популярность в 2025 году

Секрет платья-халата прост. Оно подходит почти каждой фигуре, умеет скрыть то, что не хочется показывать, и подчеркнуть то, чем вы гордитесь. Благодаря запаху можно регулировать глубину декольте, а пояс позволяет создать идеальный силуэт — хоть сегодня, хоть через десять лет.

Сукня, що підходить майже кожній фігурі
Платье-халат. Фото из Instagram

Еще одно преимущество в его универсальности. В нем можно пойти на работу, добавив классические босоножки и лаконичную сумку, а вечером перекинуть через плечо плетеный шопер и отправиться на набережную во вьетнамках. Она отлично смотрится с массивными браслетами, соломенными шляпами, очками в крупной оправе. И даже если в вашем гардеробе царят джинсы, это платье станет тем самым "женственным исключением", которое спасает в жаркие дни.

Ця сукня буде доречна всюди
Универсальное платье. Фото из Instagram

К тому же оно не зависит от модных капризов. Каждое лето его популярность возрождается и каждый раз по-новому. Один сезон это нежные цветочные принты, другой — глубокие насыщенные цвета или даже полупрозрачные ткани. Но суть остается неизменной и заключается в том, что вы действительно можете выглядеть безупречно без особых усилий.

В цій сукні завжди будете мати класний вигляд
Коричневое платье. Фото из Instagram

Этим летом платье-халат снова уверенно вернулось на улицы городов и на побережье. И если в вашем гардеробе его еще нет, то самое время исправить эту ошибку. Ведь, как показывает опыт, однажды приобретя его, вы уже не будете представлять лето без него.

Ранее мы писали о том, какие платья можно приобрести от Андре Тана.

Также мы сообщали о классическом платье от Виктории Бекхэм.

мода тренды платье стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации