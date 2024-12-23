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Худеем к Новому году — как стать стройнее за 7 дней

23 декабря 2024 21:05
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как быстро похудеть к Новому году за 7 дней — топ-способы
Девушка на диете. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Похудеть за неделю — это реально, но только если действовать разумно. Важно помнить, что диета может как помочь организму, так и навредить. Главное — правильно подобрать режим питания и меню.

Новини.LIVE расскажет, как добиться заметного результата за семь дней без ущерба для здоровья.

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Можно быстро сбросить несколько килограммов. Все зависит от начального веса и особенностей организма. Впрочем, одной диетой не обойтись. Чтобы подтянуть тело и получить хорошие формы, следует добавить спорт.

Вот несколько простых советов, которые помогут ускорить процесс похудения.

Планируйте свое питание

Чтобы не тянуло на фастфуд, лучше заранее спланировать меню на всю неделю. Выделите время, чтобы купить продукты и приготовить полезные блюда. Часть можно заморозить — это сэкономит время в будни. Например, приготовьте овощные рагу или супы, разложите по контейнерам, и к утру у вас будет готов обед для работы.

Правильное питание сейчас в тренде
Тарелка со здоровой пищей. Фото: Freepik

Не пропускайте завтрак

Завтрак — это топливо для организма. Он заряжает энергией и контролирует аппетит в течение дня. Выберите цельнозерновые каши, яйца, орехи или авокадо. А если хочется сладкого, лучше съесть его утром — так избежите искушения вечером.

Пейте больше воды

Вода помогает организму работать лучше. Выпейте стакан за пол часа до еды — это уменьшит аппетит. Но избегайте питья во время трапезы — это замедляет пищеварение.

Важно пить достаточное количество воды в день
Стакан воды. Фото: Freepik

Меньше соли

Соль задерживает воду в организме, поэтому живот может казаться больше, чем есть на самом деле. Замените соль на лимонный сок или траву. А еще избегайте консервов и готовых соусов — у них часто избыток соли.

Овощи — на обед и ужин

Перед основным блюдом съешьте салат или легкий суп. Это заполнит желудок клетчаткой, и вы съедите меньше основного блюда. И да, крем-супы не считаются — у них много сливок.

Откажитесь от белых продуктов

Это белый хлеб, сахар, картофель и жирное молоко. Они не приносят пользы, а только прибавляют лишние килограммы. Замените их цельнозерновыми продуктами, овощами, фруктами и полезными белками.

На диете не рекомендуется употребление некоторых продуктов
Стакан молока с хлебом. Фото: Freepik

Следуя этим простым правилам, можно добиться заметного результата всего за неделю. Но не забывайте, что здоровье всегда важнее, чем цифры на весах.

Раньше мы писали о том, по каким диетам худели еще наши предки.

Также мы сообщали, какие популярные продукты действительно не способствуют похудению.

здоровье диета похудение красота фигура

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