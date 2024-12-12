Забуті дієти, які знову повертаються в моду —випробувані часом

Дівчина на дієті. Фото: Freepik

У минулому поради щодо харчування та схуднення можна було знайти переважно в журналах. Тоді дієти здавалися простими й дієвими, а з часом деякі з них стали культовими. Сьогодні вони викликають здивування, але основні принципи залишаються актуальними: зниження калорійності раціону та збалансоване харчування.

Cайт Новини.LIVE наведе кілька прикладів, які ілюструють, як до схуднення підходили в різні часи.

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Дієта на 1000 калорій

У 1960-х роках підрахунок калорій став трендом. Тодішні жіночі журнали пропонували суворі дієти. Наприклад, дієта на 1000 калорій на день, яку публікували в популярних виданнях, пропонувала суворо обмежувати раціон.

Сьогодні схожий підхід використовується в дієті 5:2, де два дні на тиждень слід споживати 500–600 калорій, а в інші дні – харчуватися звичайно. Це працює завдяки принципу дефіциту калорій: організм починає спалювати запаси жиру для отримання енергії.

Дівчина за сніданком. Фото: Freepik

Дієти на одному продукті

Однокомпонентні дієти були на піку популярності у 1960-х. Їх суть — вживання лише одного продукту або групи продуктів. Тоді м’ясні та фруктові дієти пропонували просте рішення для схуднення. Сьогодні їхню концепцію переосмислено, і з’явилися такі варіації, як дієта м’ясоїдних або трендові капустяні супи.

Однак дієтологи застерігають: таке харчування може призвести до дефіциту важливих поживних речовин, втрати м’язової маси та навіть уповільнення метаболізму. Короткочасна втрата ваги не компенсує можливих негативних наслідків для здоров’я.

Дієта стюардеси — шлях до стрункості чи шкода організму

У 1960-х стюардеси вважалися еталоном жіночої привабливості, а тому в журналах з’явилася так звана "дієта стюардеси". Вона складалася з одного яйця на сніданок, листя салату з молоком на обід і невеликої порції м’яса на вечерю. Загалом це давало лише 350 калорій на день.

Дівчина демонструє пусту тарілку. Фото: Freepik

Хоча такий раціон неминуче призводив до схуднення, він також міг викликати втрату м’язової маси, гормональний дисбаланс і загальну втому. Сьогодні дієтологи радять збільшувати порції білкових продуктів, таких як яйця та м’ясо, і додавати корисні жири для збалансованого харчування.

Чому збалансована дієта — найкращий вибір

Попри те, що старовинні дієти іноді викликають інтерес, сучасні експерти наголошують: стійке схуднення можливе лише за рахунок збалансованого раціону. Він має включати білки, корисні жири, клітковину та вітаміни.

Дотримуючись помірного дефіциту калорій і уникаючи радикальних обмежень, можна досягти не лише стрункості, а й зберегти здоров’я на довгі роки.

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