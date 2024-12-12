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Диеты из прошлого, которые до сих пор помогают худеть

12 декабря 2024 09:28
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Забытые диеты, что снова возвращаются в моду — испытаны временем
Девушка на диете. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В прошлом советы по питанию и похудению можно было найти преимущественно в журналах. Тогда диеты казались простыми и действенными, а со временем некоторые стали культовыми. Сегодня они вызывают недоумение, но основные принципы остаются актуальными: снижение калорийности рациона и сбалансированное питание.

Сайт Новини.LIVE приведет несколько примеров, которые иллюстрируют, как к похудению подходили в разные времена.

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Диета на 1000 калорий

В 1960-х годах подсчет калорий стал трендом. Тогдашние женские журналы предлагали строгие диеты. К примеру, диета на 1000 калорий в день, которую публиковали в популярных изданиях, предлагала строго ограничивать рацион.

Сегодня схожий подход используется в диете 5:2, где два дня в неделю следует потреблять 500–600 калорий, а в другие дни – питаться обычно. Это работает благодаря принципу дефицита калорий: организм начинает сжигать запасы жира для получения энергии.

Диета не должна вредить вашему здоровью
Девушка за завтраком. Фото: Freepik

Диеты на одном продукте

Однокомпонентные диеты были на пике популярности в 1960-х. Их суть — употребление только одного продукта или группы продуктов. Тогда мясные и фруктовые диеты предлагали простое решение для похудения. Сегодня их концепция переосмыслена, и появились такие вариации, как диета мясоядных или трендовые капустные супы.

Однако диетологи предостерегают: такое питание может привести к дефициту важных питательных веществ, потере мышечной массы и даже замедлению метаболизма. Кратковременная потеря веса не компенсирует возможные негативные последствия для здоровья.

Диета стюардессы — путь к стройности или вред организму

В 1960-х стюардессы считались эталоном женской привлекательности, а потому в журналах появилась так называемая "диета стюардессы". Она состояла из одного яйца на завтрак, листьев салата с молоком на обед и небольшой порции мяса на ужин. В общей сложности это давало только 350 калорий в день.

На диете питанием должно быть сбалансированным
Девушка показывает пустую тарелку. Фото: Freepik

Хотя такой рацион неизбежно приводил к похудению, он также мог вызвать потерю мышечной массы, гормональный дисбаланс и общую усталость. Сегодня диетологи советуют увеличивать порции белковых продуктов, таких как яйца и мясо и добавлять полезные жиры для сбалансированного питания.

Почему сбалансированная диета — лучший выбор

Несмотря на то, что старинные диеты иногда вызывают интерес, современные эксперты отмечают: стойкое похудение возможно только за счет сбалансированного рациона. Он должен включать белки, полезные жиры, клетчатку и витамины.

Соблюдая умеренный дефицит калорий и избегая радикальных ограничений, можно добиться не только стройности, но и сохранить здоровье на долгие годы.

Раньше мы писали о том, какие модные диеты могут быть опасны для здоровья.

Также мы сообщали, чем так популярна Атлантическая диета и в чем ее преимущества.

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