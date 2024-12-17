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Хибні тренди — продукти, які насправді не допоможуть схуднути

17 грудня 2024 09:29
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні дієтичні продукти, які насправді не допомагають схуднути
Корисна їжа. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Деякі продукти стали справжніми зірками завдяки блогерам і численним рекомендаціям на форумах зі здорового способу життя. Спіруліна, матча, ягоди годжі, насіння чіа та цукрозамінники — вони обіцяють схуднення й користь для здоров’я. Але чи варто сліпо вірити таким заявам? 

Новини.LIVE розповість, що криється за популярністю деяких трендових продуктів. 

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Спіруліна

Вона виглядає екзотично й часто додається до смузі. Але чи дійсно вона така унікальна? Насправді спіруліна багата білками й вітамінами, але ті ж самі речовини є у звичайній гречці, бобових, рибі чи морепродуктах. Тому купувати дорогий порошок замість звичних продуктів — це більше про маркетинг, ніж про реальну користь.

Матча

Це зелений чай у вигляді порошку, який багато хто обожнює за його смак і легку альтернативу каві. Так, у матча є кофеїн, але сподіватися на магічне схуднення від неї — марно. Якщо матча до душі — пийте на здоров’я, але користі для фігури від неї особливої не буде.

Матча не допоможе схуднути
Матча. Фото: Freepik

Ягоди годжі

Вони коштують чималі гроші й часто рекламуються як "суперфуд" для схуднення. Та, на жаль, реальність не така яскрава. У звичайному яблуці вітамінів і мікроелементів не менше, ніж у цих ягодах.

Насіння чіа

Їх додають у каші, салати, йогурти й смузі, бо вони містять омега-3 та клітковину. Але для схуднення чіа не стане чарівною паличкою. До речі, дешевшою й доступнішою альтернативою є звичайне насіння льону. Воно також багате на омега-3 і чудово вписується у здоровий раціон.

Насіння чіа корисне, але не для схуднення
Насіння чіа. Фото: Freepik

Цукрозамінники

Відмова від цукру на користь замінників виглядає логічно, але це не завжди має сенс. Підсолоджувачі справді корисні для людей із цукровим діабетом, однак для всіх інших вони не стануть ключем до схуднення. Найкраще — просто зменшити кількість цукру в раціоні. Їсти солодке можна, але в міру.

Як ми бачимо, не завжди дорогі й модні продукти — це справжнє чудо для здоров’я чи фігури. Краще звернути увагу на прості, доступні продукти й формувати збалансовані харчові звички. 

Раніше ми писали про те, які модні і популярні дієти можуть бути небезпечними для здоров'я. 

Також ми розповідали про дієти з минулого, за якими худнули ще наші предки, і які існують ще досі.

здоров'я тренди зайва вага схуднення фігура

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