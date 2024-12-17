Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Ложные тренды — продукты, что на самом деле не помогут похудеть arrow

Ложные тренды — продукты, что на самом деле не помогут похудеть

17 декабря 2024 09:29
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные диетические продукты, которые на самом деле не помогают похудеть
Полезная еда. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Некоторые продукты стали настоящими звездами благодаря блогерам и многочисленным рекомендациям на форумах по здоровому образу жизни. Спирулина, матча, ягоды годжи, семена чиа и сахарозаменители — они обещают похудение и пользу для здоровья. Но стоит ли слепо верить таким заявлениям?

Новини.LIVE расскажет, что кроется за популярностью некоторых трендовых продуктов.

Читайте также:

Какие модные продукты на самом деле не способствуют похудению

Спирулина

Она выглядит экзотически и часто добавляется в смузи. Но действительно ли она так уникальна? На самом деле спирулина богата белками и витаминами, но те же вещества есть в обычной гречке, бобовых, рыбе или морепродуктах. Поэтому покупать дорогой порошок вместо привычных продуктов это больше о маркетинге, чем о реальной пользе.

Матча

Это зеленый чай в виде порошка, который многие обожают за его вкус и легкую альтернативу кофе. Да, у матчи есть кофеин, но надеяться на магическое похудение от нее — бесполезно. Если матча по душе — пейте на здоровье, но пользы для фигуры от нее особой не будет.

Матча не поможет похудеть
Матча. Фото: Freepik

Ягоды годжи

Они стоят немалые деньги и часто рекламируются как "суперфуд" для похудения. Но, к сожалению, реальность не столь яркая. В обычном яблоке витаминов и микроэлементов не меньше, чем в этих ягодах.

Семена чиа

Их добавляют в каши, салаты, йогурты и смузи, потому что они содержат омега-3 и клетчатку. Но для похудения чиа не станет волшебной палочкой. Кстати, более дешевой и доступной альтернативой являются обычные семена льна. Оно также богато омега-3 и отлично вписывается в здоровый рацион.

Семена чиа полезны, но не для похудения
Семена чиа. Фото: Freepik

Сахарозаменители

Отказ от сахара в пользу заменителей смотрится логично, но это не всегда имеет смысл. Подсластители действительно полезны для людей с сахарным диабетом, однако для всех остальных они не станут ключом к похудению. Лучше всего — просто уменьшить количество сахара в рационе. Есть сладкое можно, но в меру.

Как мы видим, не всегда дорогие и модные продукты — это настоящее чудо для здоровья или фигуры. Лучше обратить внимание на простые, доступные продукты и формировать сбалансированные пищевые привычки.

Раньше мы писали о том, какие модные и популярные диеты могут быть опасны для здоровья.

Также мы рассказывали о диетах из прошлого, по которым худели еще наши предки, и которые существуют до сих пор.

здоровье тренды лишний вес похудение фигура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:51 В США произошла стрельба в школе — есть погибшие и раненые

10:51 В Одессе изменили маршрут популярные троллейбусы — причина

10:46 В СБУ рассказали детали ликвидации генерала ВС РФ Игоря Кириллова

10:32 Дрова могут отобрать — кому грозит конфискация древесины

10:31 Образец долговой расписки — как правильно оформить документ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:31 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП утром

10:29 Украинец вез за границу опасную книгу — задержание на Одесчине

10:29 В Украине изменили правила военного учета и БОВП для женщин

10:26 На блокпосте одессит отправил в больницу гвардейца — подробности

10:00 В Киеве раздались взрывы

10:51 В США произошла стрельба в школе — есть погибшие и раненые

10:51 В Одессе изменили маршрут популярные троллейбусы — причина

10:46 В СБУ рассказали детали ликвидации генерала ВС РФ Игоря Кириллова

10:32 Дрова могут отобрать — кому грозит конфискация древесины

10:31 Образец долговой расписки — как правильно оформить документ

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:31 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП утром

10:29 Украинец вез за границу опасную книгу — задержание на Одесчине

10:29 В Украине изменили правила военного учета и БОВП для женщин

10:26 На блокпосте одессит отправил в больницу гвардейца — подробности

10:00 В Киеве раздались взрывы

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам