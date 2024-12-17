Модные диетические продукты, которые на самом деле не помогают похудеть

Ложные тренды — продукты, что на самом деле не помогут похудеть
Некоторые продукты стали настоящими звездами благодаря блогерам и многочисленным рекомендациям на форумах по здоровому образу жизни. Спирулина, матча, ягоды годжи, семена чиа и сахарозаменители — они обещают похудение и пользу для здоровья. Но стоит ли слепо верить таким заявлениям?
Новини.LIVE расскажет, что кроется за популярностью некоторых трендовых продуктов.
Какие модные продукты на самом деле не способствуют похудению
Спирулина
Она выглядит экзотически и часто добавляется в смузи. Но действительно ли она так уникальна? На самом деле спирулина богата белками и витаминами, но те же вещества есть в обычной гречке, бобовых, рыбе или морепродуктах. Поэтому покупать дорогой порошок вместо привычных продуктов это больше о маркетинге, чем о реальной пользе.
Матча
Это зеленый чай в виде порошка, который многие обожают за его вкус и легкую альтернативу кофе. Да, у матчи есть кофеин, но надеяться на магическое похудение от нее — бесполезно. Если матча по душе — пейте на здоровье, но пользы для фигуры от нее особой не будет.
Ягоды годжи
Они стоят немалые деньги и часто рекламируются как "суперфуд" для похудения. Но, к сожалению, реальность не столь яркая. В обычном яблоке витаминов и микроэлементов не меньше, чем в этих ягодах.
Семена чиа
Их добавляют в каши, салаты, йогурты и смузи, потому что они содержат омега-3 и клетчатку. Но для похудения чиа не станет волшебной палочкой. Кстати, более дешевой и доступной альтернативой являются обычные семена льна. Оно также богато омега-3 и отлично вписывается в здоровый рацион.
Сахарозаменители
Отказ от сахара в пользу заменителей смотрится логично, но это не всегда имеет смысл. Подсластители действительно полезны для людей с сахарным диабетом, однако для всех остальных они не станут ключом к похудению. Лучше всего — просто уменьшить количество сахара в рационе. Есть сладкое можно, но в меру.
Как мы видим, не всегда дорогие и модные продукты — это настоящее чудо для здоровья или фигуры. Лучше обратить внимание на простые, доступные продукты и формировать сбалансированные пищевые привычки.
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