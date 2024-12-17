Модные диетические продукты, которые на самом деле не помогают похудеть

Полезная еда. Фото: Freepik

Некоторые продукты стали настоящими звездами благодаря блогерам и многочисленным рекомендациям на форумах по здоровому образу жизни. Спирулина, матча, ягоды годжи, семена чиа и сахарозаменители — они обещают похудение и пользу для здоровья. Но стоит ли слепо верить таким заявлениям?

Новини.LIVE расскажет, что кроется за популярностью некоторых трендовых продуктов.

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Спирулина

Она выглядит экзотически и часто добавляется в смузи. Но действительно ли она так уникальна? На самом деле спирулина богата белками и витаминами, но те же вещества есть в обычной гречке, бобовых, рыбе или морепродуктах. Поэтому покупать дорогой порошок вместо привычных продуктов это больше о маркетинге, чем о реальной пользе.

Матча

Это зеленый чай в виде порошка, который многие обожают за его вкус и легкую альтернативу кофе. Да, у матчи есть кофеин, но надеяться на магическое похудение от нее — бесполезно. Если матча по душе — пейте на здоровье, но пользы для фигуры от нее особой не будет.

Матча. Фото: Freepik

Ягоды годжи

Они стоят немалые деньги и часто рекламируются как "суперфуд" для похудения. Но, к сожалению, реальность не столь яркая. В обычном яблоке витаминов и микроэлементов не меньше, чем в этих ягодах.

Семена чиа

Их добавляют в каши, салаты, йогурты и смузи, потому что они содержат омега-3 и клетчатку. Но для похудения чиа не станет волшебной палочкой. Кстати, более дешевой и доступной альтернативой являются обычные семена льна. Оно также богато омега-3 и отлично вписывается в здоровый рацион.

Семена чиа. Фото: Freepik

Сахарозаменители

Отказ от сахара в пользу заменителей смотрится логично, но это не всегда имеет смысл. Подсластители действительно полезны для людей с сахарным диабетом, однако для всех остальных они не станут ключом к похудению. Лучше всего — просто уменьшить количество сахара в рационе. Есть сладкое можно, но в меру.

Как мы видим, не всегда дорогие и модные продукты — это настоящее чудо для здоровья или фигуры. Лучше обратить внимание на простые, доступные продукты и формировать сбалансированные пищевые привычки.

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