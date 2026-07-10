Какой образ выбрать для фестиваля "Вирий" 2026: вдохновение для модниц

Стильные аксессуары. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

До второго фестиваля "Вирий" осталось совсем немного времени, а это значит, что именно сейчас многие начинают продумывать свой образ. Это один из тех фестивалей, где одежда давно перестала быть просто красивой картинкой. Здесь она помогает передать настроение, характер и собственное видение украинской культуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу.

В прошлом году стало ясно, что классическая вышиванка — далеко не единственный вариант. Гости гораздо чаще выбирали современные вещи с этническими деталями, сочетая натуральные ткани, природные цвета и украшения, вдохновленные украинскими традициями. Именно такой подход и стал основой стиля modern ethno.

Что надеть на "Вирий"

В новом сезоне эта идея никуда не исчезает, но становится смелее. Организаторы по-прежнему предлагают искать баланс между украинским наследием и современной модой, однако в этом году образы могут быть более экспериментальными. Уместны будут многослойные комплекты, вещи разных фактур, асимметричный крой и ручная работа.

Мужской пояс. Фото пресс-службы

Если говорить о цветах, то лучше всего подойдут теплые природные оттенки. Молочный, кремовый, песочный, терракотовый, оливковый, шоколадный или карамельный легко сочетаются между собой и хорошо передают общее настроение фестиваля.

При этом совсем не обязательно полностью перестраивать гардероб. Достаточно добавить несколько деталей с этническим характером. Это может быть пояс, стилизованный воротник, платок, украшение или любой аксессуар, перекликающийся с украинскими символами или природными мотивами.

Стильное украшение. Фото пресс-службы

Именно аксессуары в этом году могут стать главной частью образа. Крупные серьги, многослойные ожерелья, украшения для волос, плетеные сумки, текстильные элементы и изделия из дерева или натурального камня помогут сделать даже простой наряд более интересным.

В Monpacie отмечают, что все больше людей отдают предпочтение украшениям, сделанным своими руками или созданным специально под конкретный образ. Особенно популярными остаются ожерелья, браслеты и подвески из бисера, дерева и с этническими символами.

Многослойное ожерелье. Фото пресс-службы

Тем, кто не любит сложные сочетания, можно воспользоваться простым принципом. Взять за основу обычную современную одежду и дополнить ее одним выразительным акцентом. Например, белая рубашка, джинсы и массивное колье уже создают нужное настроение. Льняное платье тоже легко превращается в фестивальный образ, если добавить плетеную сумку и украшения ручной работы.

"Вирий" всегда был местом, где не существует единого правильного дресс-кода. Здесь больше ценят не дорогую одежду, а искренность и собственное видение. Именно поэтому лучший образ — тот, в котором человек чувствует себя собой и одновременно находит современный способ рассказать о своей связи с украинской культурой.

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