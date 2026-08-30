3 вещи, которые лучше не носить осенью 2026 года: стилисты объяснили, почему

Девушка в осеннем наряде. Фото: magnific

В женском гардеробе есть вещи, с которыми давно все ясно. Мы знаем, с чем носить джинсы, базовые рубашки или классические брюки. А вот с трендовыми моделями все немного сложнее. Из-за неудачного фасона или неправильного сочетания даже модная вещь может сделать образ неаккуратным.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нескольких распространенных ошибках, которые легко испортят даже удачный наряд.

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Как носить длинную юбку

Юбки макси уже давно перестали быть исключительно летней одеждой. Осенью и зимой их носят с теплыми свитерами, куртками и сапогами. Актуальными остаются модели из денима, плотной шерсти и других фактурных тканей.

Но с длиной важно не ошибиться. Если юбка слишком объемная или заканчивается в неудачном месте, она может визуально утяжелить фигуру. Лучше выбирать прямые или слегка приталенные модели с высокой посадкой.

Интересный вариант — юбка с разрезом. Такую модель можно сочетать с короткой курткой, жакетом или свитером, частично заправленным за пояс.

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Какое нижнее белье лучше оставить в прошлом

Мода на нижнее белье тоже меняется. То, что когда-то считалось эффектной деталью образа, сегодня может выглядеть устаревшим. Например, трусики с большим количеством стразов вряд ли стоит выбирать в качестве базового варианта. Такое белье часто заметно под тонкой или облегающей одеждой и может испортить даже хорошо продуманный образ.

Осторожнее стоит быть и с моделями с очень тонкими боковыми полосками. Они не всегда удобны, а под джинсами с низкой посадкой могут выглядывать из-под пояса. Сегодня в тренде простое белье без лишнего декора. Гладкие модели телесного или черного цвета легко сочетаются с различной одеждой.

Какие куртки выбирать осенью 2026 года

Верхняя одежда сильно влияет на общий вид образа. Поэтому даже модные вещи под ней не спасут наряд, если куртка имеет устаревший фасон.

Осенью 2026 года лучше выбирать свободные бомберы, кожаные куртки прямого кроя и модели в стиле barn jacket. Также можно обратить внимание на куртки с высоким воротником или объемным силуэтом.

Отдельно стоит сказать о чрезмерно декоративных байкерских куртках. Большое количество молний, ремней и металлических деталей часто делает вещь дешевле на вид. Если хочется кожаную куртку, лучше выбрать лаконичную модель без лишнего декора. Она дольше останется актуальной и легко впишется в повседневный гардероб.

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