3 речі, які краще не носити восени 2026: стилісти пояснили чому

Дівчина в осінньому образі. Фото: magnific

У жіночому гардеробі є речі, з якими давно все зрозуміло. Ми знаємо, з чим носити джинси, базові сорочки чи класичні штани. А ось із трендовими моделями все трохи складніше. Через невдалий фасон або неправильне поєднання навіть модна річ може зробити образ неохайним.

Редакція Новини.LIVE розповість про кілька поширених помилок, які легко зіпсують навіть вдалий комплект.

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Як носити довгу спідницю

Спідниці максі вже давно перестали бути виключно літнім одягом. Восени та взимку їх носять із теплими светрами, куртками та чоботами. Актуальними залишаються моделі з деніму, щільної вовни та інших фактурних тканин.

Але з довжиною важливо не помилитися. Якщо спідниця занадто об'ємна або закінчується у невдалому місці, вона може візуально обтяжити фігуру. Краще обирати прямі або злегка прилеглі моделі з високою посадкою.

Цікавий варіант — спідниця з розрізом. Таку модель можна поєднати з короткою курткою, жакетом або светром, частково заправленим за пояс.

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Яку нижню білизну краще залишити в минулому

Мода на білизну теж змінюється. Те, що колись вважалося ефектною деталлю образу, сьогодні може мати застарілий вигляд. Наприклад, трусики з великою кількістю стразів навряд чи варто обирати як базовий варіант. Така білизна часто помітна під тонким або обтислим одягом і може зіпсувати навіть добре продуманий образ.

Обережніше варто бути й із моделями з дуже тонкими бічними смужками. Вони не завжди зручні, а під джинсами з низькою посадкою можуть виглядати з-під пояса. Сьогодні в тренді проста білизна без зайвого декору. Гладкі моделі тілесного або чорного кольору легко поєднувати з різним одягом.

Які куртки обирати восени 2026 року

Верхній одяг сильно впливає на те, який загалом вигляд має образ. Тому навіть модні речі під ним не врятують комплект, якщо куртка має застарілий фасон.

Восени 2026 року краще обирати вільні бомбери, шкіряні куртки прямого крою та моделі у стилі barn jacket. Також можна звернути увагу на куртки з високим коміром або об'ємним силуетом.

Окремо варто сказати про надто декоративні байкерські куртки. Велика кількість блискавок, ременів і металевих деталей часто робить річ дешевшою на вигляд. Якщо хочеться шкіряну куртку, краще обрати лаконічну модель без зайвого декору. Вона довше залишатиметься актуальною та легко впишеться в повсякденний гардероб.

Раніше ми писали про те, які речі стилісти радять додати до свого гардероба жінкам після 40 років. Їх легко поєднати з базовим одягом, тому варто хоча б розглянути.

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