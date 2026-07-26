Какие брюки купить на осень 2026 года: неожиданный тренд нового сезона
Осень 2026 года обещает удивить. Наряду с уже знакомыми трендами на глубокие оттенки, стиль 80-х и смелые цветовые сочетания неожиданно появился еще один фаворит сезона — желтые брюки. Еще недавно такой цвет казался сугубо летним, но теперь дизайнеры предлагают носить его и в холодное время года.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.
Брюки, которые станут главной базой осени 2026 года
В новых коллекциях Loewe и Hermès можно увидеть самые разнообразные оттенки желтого — от нежного сливочного до яркого лимонного. Именно они постепенно вытесняют привычные черные, серые и коричневые модели, придавая образам больше свежести.
Пока дизайнеры лишь задают направление, модницы уже демонстрируют, как этот тренд работает в повседневной жизни. Чаще всего желтые брюки можно увидеть на улицах Копенгагена и Лиссабона, где их легко сочетают как с повседневным гардеробом, так и с более эффектными нарядами.
Тем, кто любит смелые решения, стоит присмотреться к монохромным образам. Желтые брюки, верх в таком же оттенке и обувь в тон выглядят очень современно и точно не останутся без внимания.
Если же хочется чего-то более сдержанного, достаточно сочетать такие брюки с коричневым жакетом или базовым трикотажем. Именно коричневый сейчас называют одним из главных цветов предстоящего сезона, поэтому этот дуэт точно будет выглядеть удачно.
Любителям стиля tenniscore тоже есть на что обратить внимание. Желтые брюки прекрасно сочетаются со свитерами в винтажном стиле, поло или ярким трикотажем. Такой образ получается непринужденным, но в то же время очень актуальным.
Похоже, осенью 2026 года желтый окончательно перестанет быть цветом только для лета. Если хочется добавить в гардероб новизны без сложных экспериментов, именно такие брюки могут стать той вещью, которая освежит даже самые простые сочетания.
Ранее мы писали о том, от покупки каких брюк стилисты все же советуют воздержаться. На это есть простое и понятное объяснение.
Также Новини.LIVE сообщали, что брюки от Zara подверглись критике в сети. Большинство отмечает, что в них неудобно ходить и легко получить травму.
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