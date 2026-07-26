Какие брюки купить на осень 2026 года: неожиданный тренд нового сезона

Девушка в магазине, серые брюки. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Осень 2026 года обещает удивить. Наряду с уже знакомыми трендами на глубокие оттенки, стиль 80-х и смелые цветовые сочетания неожиданно появился еще один фаворит сезона — желтые брюки. Еще недавно такой цвет казался сугубо летним, но теперь дизайнеры предлагают носить его и в холодное время года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Брюки, которые станут главной базой осени 2026 года

В новых коллекциях Loewe и Hermès можно увидеть самые разнообразные оттенки желтого — от нежного сливочного до яркого лимонного. Именно они постепенно вытесняют привычные черные, серые и коричневые модели, придавая образам больше свежести.

Пока дизайнеры лишь задают направление, модницы уже демонстрируют, как этот тренд работает в повседневной жизни. Чаще всего желтые брюки можно увидеть на улицах Копенгагена и Лиссабона, где их легко сочетают как с повседневным гардеробом, так и с более эффектными нарядами.

Hermes. Фото из Vogue

Тем, кто любит смелые решения, стоит присмотреться к монохромным образам. Желтые брюки, верх в таком же оттенке и обувь в тон выглядят очень современно и точно не останутся без внимания.

Morgan. Фото из Vogue

Если же хочется чего-то более сдержанного, достаточно сочетать такие брюки с коричневым жакетом или базовым трикотажем. Именно коричневый сейчас называют одним из главных цветов предстоящего сезона, поэтому этот дуэт точно будет выглядеть удачно.

Желтые брюки в сочетании с коричневой курткой. Фото из Vogue

Любителям стиля tenniscore тоже есть на что обратить внимание. Желтые брюки прекрасно сочетаются со свитерами в винтажном стиле, поло или ярким трикотажем. Такой образ получается непринужденным, но в то же время очень актуальным.

Похоже, осенью 2026 года желтый окончательно перестанет быть цветом только для лета. Если хочется добавить в гардероб новизны без сложных экспериментов, именно такие брюки могут стать той вещью, которая освежит даже самые простые сочетания.

Ранее мы писали о том, от покупки каких брюк стилисты все же советуют воздержаться. На это есть простое и понятное объяснение.

Также Новини.LIVE сообщали, что брюки от Zara подверглись критике в сети. Большинство отмечает, что в них неудобно ходить и легко получить травму.