Как продлить стойкость духов: 5 простых приемов

Парфюм для волос, красивый флакон на фоне цветов. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Духи могут исчезнуть с кожи уже через несколько часов не только из-за особенностей аромата. На его стойкость влияют состояние кожи, место нанесения и даже то, где стоит флакон.

Новини.LIVE расскажет о том, как улучшить стойкость аромата.

Наносите духи на увлажненную кожу

Если кожа сухая, аромат на ней обычно держится меньше. Перед использованием духов нанесите на запястья, шею или локти крем или лосьон без запаха. Дайте ему впитаться несколько минут, а затем нанесите аромат.

Также можно взять средство для тела из той же парфюмерной линейки. Например, сначала нанести ароматизированный лосьон, а поверх него — парфюм. Такой способ называют наслоением ароматов, или лейерингом.

Не ограничивайтесь только запястьями

Парфюм можно наносить на шею, за уши, в сгибы локтей и под колени. В этих местах кожа теплее, поэтому аромат постепенно испаряется и лучше раскрывается.

Впрочем, не нужно распылять его на все точки сразу. Достаточно нескольких нанесений. Иначе вместо легкого шлейфа можно получить слишком резкий запах.

Попробуйте наносить аромат на волосы

Волосы хорошо удерживают запах, поэтому они могут стать дополнительным "носителем" аромата. Но регулярно распылять обычные духи непосредственно на длину волос не стоит: спирт в составе может пересушивать пряди. Более безопасный вариант — брызнуть немного духов на расческу и провести ею по волосам. Так запах останется, а количество средства будет минимальным.

Не забывайте об одежде

Ткань способна удерживать аромат дольше, чем кожа. Поэтому духи можно наносить на одежду с небольшого расстояния. Осторожность требуется с белыми вещами, шелком и другими деликатными тканями. Некоторые духи оставляют на них пятна, поэтому сначала лучше проверить средство на незаметном участке.

Правильно храните флакон

Даже дорогой парфюм может измениться, если постоянно стоит на солнце или возле батареи. Высокая температура, свет и влажность постепенно влияют на ароматическую композицию. Поэтому флакон лучше оставить в сухом шкафу или другом темном месте со стабильной температурой. А вот ванная комната для этого не подходит: после душа там становится тепло и влажно, а потом температура снова падает.

И еще один момент: если аромат все равно быстро исчезает, обратите внимание на его концентрацию. Туалетная вода обычно легче парфюмированной, а экстракты содержат еще больше ароматических компонентов. Поэтому одно и то же количество распылений в разных форматах может давать совершенно разный результат.

Ранее мы писали о том, какие хорошие духи можно найти по цене до 1000 грн. Это цветочные, фруктовые и свежие композиции, которые не останутся незамеченными окружающими.

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