Готовимся к Новому году – почему зимой труднее похудеть и что с этим делать

Как похудеть к праздникам — действенные шаги для достижения цели
Зимой многим кажется, что похудеть становится труднее. Повышенный аппетит, желание теплых и калорийных блюд, а также меньшая активность из-за холода и темного утра делают процесс похудения настоящим вызовом.
Звездная тренер Марина Боржемская поделилась своими мыслями на эту тему в Instagram, подчеркнув, что даже в холодное время не стоит останавливаться.
"Зимой наш организм работает несколько иначе, но это не значит, что нужно отказываться от своих целей", — говорит Боржемская.
Она добавила, что даже самые маленькие усилия ежедневно приближают к желаемому результату.
Почему важно действовать именно зимой
Марина объяснила, что зима — это удачное время, чтобы заложить основу для будущих побед. Даже если изменения еще не заметны, они обязательно проявятся, если действовать систематически.
"Каждое ваше движение сейчас — это инвестиция в ваше здоровье и фигуру", — отметила она.
Простой комплекс упражнений на дому
Для тех, кто не может посещать спортзал, Боржемская порекомендовала простой комплекс упражнений, который можно выполнять дома:
- Приседания прекрасно работают на ноги и ягодицы.
- Отжимания от стены или пола включают мышцы рук.
- Прыжки на месте — если есть проблемы с суставами, замените на поднятие колен.
- Планка — улучшает осанку.
- Растяжка – улучшает гибкость и снимает напряжение.
Каждое упражнение следует выполнять по 10-15 раз, постепенно увеличивая количество. Регулярные тренировки не только подтянут тело, но помогут оставаться в форме даже зимой.
Да, зимой может быть сложнее соблюдать режим. Но именно сейчас ваши усилия наиболее ценны. Боржемская советует помнить, что результат всегда приходит к тем, кто не останавливается.
Раньше мы писали о том, какая одежда подходит женщинам с пышными формами.
Также мы сообщали, почему диета 8/16 в тренде.
Читайте Новини.LIVE!