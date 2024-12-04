Готовимся к Новому году – почему зимой труднее похудеть и что с этим делать

Спортсменка. Фото: Freepik

Зимой многим кажется, что похудеть становится труднее. Повышенный аппетит, желание теплых и калорийных блюд, а также меньшая активность из-за холода и темного утра делают процесс похудения настоящим вызовом.

Звездная тренер Марина Боржемская поделилась своими мыслями на эту тему в Instagram, подчеркнув, что даже в холодное время не стоит останавливаться.

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"Зимой наш организм работает несколько иначе, но это не значит, что нужно отказываться от своих целей", — говорит Боржемская.

Она добавила, что даже самые маленькие усилия ежедневно приближают к желаемому результату.

Марина Боржемская. Фото: Instagram.com/uzelkova.marina

Почему важно действовать именно зимой

Марина объяснила, что зима — это удачное время, чтобы заложить основу для будущих побед. Даже если изменения еще не заметны, они обязательно проявятся, если действовать систематически.

"Каждое ваше движение сейчас — это инвестиция в ваше здоровье и фигуру", — отметила она.

Простой комплекс упражнений на дому

Для тех, кто не может посещать спортзал, Боржемская порекомендовала простой комплекс упражнений, который можно выполнять дома:

Приседания прекрасно работают на ноги и ягодицы.

прекрасно работают на ноги и ягодицы. Отжимания от стены или пола включают мышцы рук.

включают мышцы рук. Прыжки на месте — если есть проблемы с суставами, замените на поднятие колен.

— если есть проблемы с суставами, замените на поднятие колен. Планка — улучшает осанку.

— улучшает осанку. Растяжка – улучшает гибкость и снимает напряжение.

Каждое упражнение следует выполнять по 10-15 раз, постепенно увеличивая количество. Регулярные тренировки не только подтянут тело, но помогут оставаться в форме даже зимой.

Боржемская рекомендует всем спорт. Фото: Instagram.com/uzelkova.marina

Да, зимой может быть сложнее соблюдать режим. Но именно сейчас ваши усилия наиболее ценны. Боржемская советует помнить, что результат всегда приходит к тем, кто не останавливается.

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