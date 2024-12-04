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Як схуднути до свят — дієві кроки для досягнення мети

4 грудня 2024 09:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Готуємося до Нового року — чому взимку важче схуднути й що з цим робити
Спортсменка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Взимку багатьом здається, що схуднути стає складніше. Підвищений апетит, бажання теплих і калорійних страв, а також менша активність через холод і темні ранки роблять процес схуднення справжнім викликом.

Зіркова тренерка Марина Боржемська поділилася своїми думками на цю тему в Instagram, наголосивши, що навіть у холодну пору не варто зупинятися. 

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"Взимку наш організм працює трохи інакше, але це не означає, що потрібно відмовлятися від своїх цілей", — каже Боржемська.

Вона додала, що навіть найменші зусилля щодня наближають до омріяного результату.

Як схуднути до свят — дієві кроки для досягнення мети - фото 1
Марина Боржемська. Фото: Instagram.com/uzelkova.marina

Чому важливо діяти саме взимку

Марина пояснила, що зима — це вдалий час, щоб закласти основу для майбутніх перемог. Навіть якщо зміни ще не помітні, вони обов’язково проявляться, якщо діяти систематично.

"Кожен ваш рух зараз – це інвестиція у ваше здоров’я та фігуру", – зазначила вона.

Простий комплекс вправ вдома

Для тих, хто не може відвідувати спортзал, Боржемська порекомендувала простий комплекс вправ, який можна виконувати вдома:

  • Присідання — чудово працюють на ноги та сідниці.
  • Відтискання від стіни чи підлоги — включають м’язи рук.
  • Стрибки на місці — якщо є проблеми із суглобами, замініть на підняття колін.
  • Планка — покращує поставу.
  • Розтяжка — покращує гнучкість і знімає напругу.

Кожну вправу слід виконувати по 10-15 разів, поступово збільшуючи кількість. Регулярні тренування не лише підтягнуть тіло, а й допоможуть залишатися у формі навіть узимку.

Як схуднути до свят — дієві кроки для досягнення мети - фото 2
Боржемська рекомендує усім спорт. Фото: Instagram.com/uzelkova.marina

Так, взимку може бути складніше дотримуватись режиму. Але саме зараз ваші зусилля найбільш цінні. Боржемська радить пам’ятати, що результат завжди приходить до тих, хто не зупиняється.

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свята здоров'я зима схуднення краса

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