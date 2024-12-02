Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Худнемо за годинником — чому дієта 8/16 у тренді arrow

Худнемо за годинником — чому дієта 8/16 у тренді

2 грудня 2024 09:30
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модна дієта 8/16 — простий спосіб худнути без жорстких обмежень
Сніданок. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Інтервальне голодування, або дієта 8/16, стрімко завойовує популярність серед тих, хто хоче схуднути, не жертвуючи улюбленими продуктами. Простота цієї системи харчування робить її особливо привабливою, а чіткі правила легко вписуються в сучасний ритм життя.

Сайт Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Читайте також:

Що таке дієта 8/16

Суть методу полягає в тому, щоб перемежовувати періоди їжі та голоду. Протягом 8 годин можна їсти будь-які продукти, а решту 16 годин — лише пити воду, чай чи каву без цукру. Наприклад, якщо ваше "вікно" харчування триває з 10:00 до 18:00, решту доби організм відпочиває від їжі, активно спалюючи калорії.

Це не лише сприяє втраті ваги, а й позитивно впливає на метаболізм та самопочуття. І найкраще те, що в межах 8 годин можна їсти навіть десерти, і це не завадить вашим цілям.

Худнемо за годинами — чому дієта 8/16 у тренді - фото 1
Тістечка. Фото: Pixabay

Дієта 8/16 легко адаптується до вашого стилю життя. Якщо ви "жайворонок", обирайте період приймання їжі з ранку до обіду, наприклад з 08:00 до 16:00. "Совам" підійде харчування у другій половині дня — з 12:00 до 20:00. Важливо, щоб обраний графік був зручним, адже це запорука успіху.

Чи можна їсти все

У межах 8-годинного "вікна" дозволено їсти будь-що: від овочів і м'яса до улюблених солодощів. Важливо лише дотримуватися балансу та намагатися включати до раціону здорові продукти, щоб підтримувати організм в тонусі.

Худнемо за годинами — чому дієта 8/16 у тренді - фото 2
Шкідлива їжа. Фото: Pixabay

Фізичні вправи

Для досягнення кращих результатів рекомендується додати до режиму легкі фізичні вправи. Навіть 10-хвилинне тренування зранку допоможе активізувати обмін речовин і зробити процес схуднення ще ефективнішим.

Для кого підійде

Ця система харчування — ідеальний вибір для тих, хто хоче позбутися кількох зайвих кілограмів без жорстких дієт і голодувань. Її легко впровадити в життя, а звичка може залишитися з вами назавжди.

Дієта 8/16 — це не лише модний тренд, а й простий спосіб отримати бажану фігуру, не відмовляючись від радощів життя.

Раніше ми писали про те, як схуднути до Нового року без стресу.

Також ми ділились порадами для швидкого схуднення без шкоди для здоров'я.

здоров'я мода схуднення краса фігура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:06 У Києві судили чоловіка, який розплачувався знайденою картою

11:04 Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

11:02 Відпочивати ніколи — скільки українці працюватимуть у грудні

10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

10:34 Що зміниться для одеситів у грудні — де платитимемо більше

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

10:23 Студенти та викладачі зможуть виїжджати за кордон, — МОН

Новина з фото

10:23 Українці не можуть отримати тисячу Зеленського — що сталося

10:11 Вранці черги з авто утворилися на двох КПП — ситуація на кордоні

10:05 Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні

10:02 Зеленський пояснив, чому Україна не може зараз деокупувати землі

11:06 У Києві судили чоловіка, який розплачувався знайденою картою

11:04 Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

11:02 Відпочивати ніколи — скільки українці працюватимуть у грудні

10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

10:34 Що зміниться для одеситів у грудні — де платитимемо більше

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

10:23 Студенти та викладачі зможуть виїжджати за кордон, — МОН

Новина з фото

10:23 Українці не можуть отримати тисячу Зеленського — що сталося

10:11 Вранці черги з авто утворилися на двох КПП — ситуація на кордоні

10:05 Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні

10:02 Зеленський пояснив, чому Україна не може зараз деокупувати землі

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету