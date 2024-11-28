Ідеальна фігура до Нового року — худнемо швидко та легко

Дівчина займається спортом. Фото: Pixabay

До Нового року залишився всього місяць, а святкова сукня поки що сидить не ідеально? Не хвилюйтеся! Навіть за такий короткий час можна підготувати себе до свята, якщо взяти ситуацію під контроль. Проте важливо не лише швидко скинути зайве, але й зробити це без шкоди для здоров'я.

Cайт Новини.LIVE розповість, як це можна зробити.

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Мінімум солі

Сіль затримує воду в організмі, додаючи до ваги зайві кілограми. Відмовтеся від консервів, маринадів і солінь, а також обмежте споживання алкоголю, цукру, молока та кави.

Більше води

Пийте до 2 літрів води на день, щоб активізувати обмін речовин. Вода допомагає виводити токсини та сприяє схудненню.

Стакан води. Фото: Pixabay

Відвідайте баню

Баня — чудовий спосіб очистити організм і прискорити метаболізм. Це не лише корисно, а й допоможе розслабитися перед святами.

Не їжте на ніч

Останній прийом їжі має бути до 19:00. Якщо зголодніли, з’їжте трохи зелені — це не зашкодить фігурі.

Дробове харчування

Харчуйтеся невеликими порціями 5-6 разів на день. Уникайте запивання їжі — це сповільнює травлення.

Ніякого фастфуду

Забудьте про майонез, кетчуп, газовані напої, фастфуд, солодощі та смажене. Надавайте перевагу натуральним продуктам.

Їжа з фастфуду. Фото: Pixabay

Сон — запорука успіху

Здоровий сон допомагає організму відновлюватися та спалювати калорії. Намагайтеся висипатися щодня.

Активні вихідні

Влаштуйте прогулянку на ковзанах, лижах чи просто на свіжому повітрі. Активність допоможе спалити зайві калорії та покращить настрій.

Не голодуйте перед застіллям

Приходьте на свята ситими. Це допоможе уникнути переїдання та спокуси розпочати вечір з калорійного алкоголю.

Забудьте про дієти

Жорсткі дієти дадуть лише тимчасовий ефект, який швидко зникне. Краще почати харчуватися збалансовано вже зараз і в Новий рік увійти не лише красивими, але й здоровими.

Дотримуйтесь цих простих правил, і ваша святкова сукня сяде ідеально!

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