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Как похудеть к Новому году — советы для быстрого результата

28 ноября 2024 09:35
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Идеальная фигура к Новому году — худеем быстро и легко
Девушка занимается спортом. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

До Нового года осталось всего месяц, а праздничное платье пока сидит не идеально? Не беспокойтесь! Даже за столь короткое время можно подготовить себя к празднику, если взять ситуацию под контроль. Однако важно не только быстро сбросить лишнее, но и сделать это без ущерба здоровью.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как это можно сделать.

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Минимум соли

Соль задерживает воду в организме, прибавляя в вес лишние килограммы. Откажитесь от консервов, маринадов и солений, а также ограничит потребление алкоголя, сахара, молока и кофе.

Больше воды

Пейте до 2 литров воды в день, чтобы активизировать обмен веществ. Вода помогает выводить токсины и способствует похудению.

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Стакан воды. Фото: Pixabay

Посетите баню

Баня — отличный способ очистить организм и ускорить метаболизм. Это не только полезно, но поможет расслабиться перед праздниками.

Не ешьте на ночь

Последний прием пищи должен быть до 19:00. Если проголодались, съешьте немного зелени — это не повредит фигуре.

Дробное питание

Питайтесь небольшими порциями 5-6 раз в день. Избегайте запивания пищи — это замедляет пищеварение.

Никакого фастфуда

Забудьте о майонезе, кетчупе, газированных напитках, фастфуде, сладости и жареном. Предпочитайте натуральные продукты.

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Еда из фастфуда. Фото: Pixabay

Сон — залог успеха

Здоровый сон помогает организму восстанавливаться и сжигать калории. Старайтесь высыпаться каждый день.

Активные выходные

Устройте прогулку на коньках, лыжах или прямо на свежем воздухе. Активность поможет сжечь лишние калории и улучшит настроение.

Не голодайте перед застольем

Приходите на праздники сытыми. Это поможет избежать переедания и соблазна начать вечер с калорийного алкоголя.

Забудьте о диетах

Жесткие диеты дадут лишь быстро исчезающей и временный эффект. Лучше начать питаться сбалансировано уже сейчас и в Новый год войти не только красивыми, но и здоровыми.

Соблюдайте эти простые правила, и ваше праздничное платье сядет идеально!

Раньше мы писали о том, почему на Новый год едят мандарины и в чем их польза.

Также мы сообщали, чего лучше не одевать на Новый год.

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