Идеальная фигура к Новому году — худеем быстро и легко

Как похудеть к Новому году — советы для быстрого результата
До Нового года осталось всего месяц, а праздничное платье пока сидит не идеально? Не беспокойтесь! Даже за столь короткое время можно подготовить себя к празднику, если взять ситуацию под контроль. Однако важно не только быстро сбросить лишнее, но и сделать это без ущерба здоровью.
Сайт Новини.LIVE расскажет, как это можно сделать.
Секреты эффективного похудения
Минимум соли
Соль задерживает воду в организме, прибавляя в вес лишние килограммы. Откажитесь от консервов, маринадов и солений, а также ограничит потребление алкоголя, сахара, молока и кофе.
Больше воды
Пейте до 2 литров воды в день, чтобы активизировать обмен веществ. Вода помогает выводить токсины и способствует похудению.
Посетите баню
Баня — отличный способ очистить организм и ускорить метаболизм. Это не только полезно, но поможет расслабиться перед праздниками.
Не ешьте на ночь
Последний прием пищи должен быть до 19:00. Если проголодались, съешьте немного зелени — это не повредит фигуре.
Дробное питание
Питайтесь небольшими порциями 5-6 раз в день. Избегайте запивания пищи — это замедляет пищеварение.
Никакого фастфуда
Забудьте о майонезе, кетчупе, газированных напитках, фастфуде, сладости и жареном. Предпочитайте натуральные продукты.
Сон — залог успеха
Здоровый сон помогает организму восстанавливаться и сжигать калории. Старайтесь высыпаться каждый день.
Активные выходные
Устройте прогулку на коньках, лыжах или прямо на свежем воздухе. Активность поможет сжечь лишние калории и улучшит настроение.
Не голодайте перед застольем
Приходите на праздники сытыми. Это поможет избежать переедания и соблазна начать вечер с калорийного алкоголя.
Забудьте о диетах
Жесткие диеты дадут лишь быстро исчезающей и временный эффект. Лучше начать питаться сбалансировано уже сейчас и в Новый год войти не только красивыми, но и здоровыми.
Соблюдайте эти простые правила, и ваше праздничное платье сядет идеально!
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