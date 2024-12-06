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Как быстро похудеть на 5 кг к Новому году

6 декабря 2024 09:30
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Эффективное похудение - минус 5 кг за месяц до Нового года
Девушка радуется похудению. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

До Нового года остался месяц, и если вы хотите подготовить свою фигуру к празднику, самое время начинать действовать. Сбалансированное питание и физические нагрузки могут творить чудеса.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как быстро и безопасно сбросить лишние килограммы, чтобы встретить 2025 год в лучшей форме.

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С чего начать процесс похудения

Ваш рацион должен быть сбалансированным, ведь это основа здорового похудения. Первое, что нужно сделать — исключить продукты, которые вредят вашей фигуре. Среди них:

  • газированные напитки;
  • жареные и жирные блюда;
  • копчености;
  • сладости и снеки;
  • избыточное количество алкоголя.

Что можно есть? Все, но в умеренных количествах и с правильными пропорциями:

  • 40% углеводов;
  • 25% жиров;
  • 35% белков.

Такая формула обеспечит организм всем необходимым и поможет избежать лишних калорий.

Как быстро похудеть на 5 кг к Новому году - фото 1
Тарелка с полезной едой. Фото: Freepik

Физические упражнения — залог успеха

Чтобы получить быстрый результат, добавьте к своему плану физические нагрузки.

  • Для пресса: планка, скручивание, поднимание туловища.
  • Для ягодиц и бедер: выпады, приседания, приподнимание таза.
  • Для рук: отжим, подъем рук с разгибанием локтей.

Если занятия спортом вам не подходят из-за состояния здоровья, займитесь легкими активностями. Например, ежедневные прогулки или простая утренняя зарядка. Даже 15 минут ходьбы на свежем воздухе ежедневно укрепят сердце, легкие и мышцы, а также помогут вашей фигуре стать более подтянутой.

Как быстро похудеть на 5 кг к Новому году - фото 2
Женщина выполняет физические упражнения. Фото: Freepik

Таким образом, похудеть к Новому году реально, если действовать целенаправленно. Сбалансированное питание, правильные пропорции макроэлементов и регулярная физическая активность помогут сбросить до 5 кг в месяц.

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10:38 Украина должна выиграть войну, — глава МИД Норвегии

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