Эффективное похудение - минус 5 кг за месяц до Нового года

Девушка радуется похудению. Фото: Freepik

До Нового года остался месяц, и если вы хотите подготовить свою фигуру к празднику, самое время начинать действовать. Сбалансированное питание и физические нагрузки могут творить чудеса.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как быстро и безопасно сбросить лишние килограммы, чтобы встретить 2025 год в лучшей форме.

Читайте также:

С чего начать процесс похудения

Ваш рацион должен быть сбалансированным, ведь это основа здорового похудения. Первое, что нужно сделать — исключить продукты, которые вредят вашей фигуре. Среди них:

газированные напитки;

жареные и жирные блюда;

копчености;

сладости и снеки;

избыточное количество алкоголя.

Что можно есть? Все, но в умеренных количествах и с правильными пропорциями:

40% углеводов;

25% жиров;

35% белков.

Такая формула обеспечит организм всем необходимым и поможет избежать лишних калорий.

Тарелка с полезной едой. Фото: Freepik

Физические упражнения — залог успеха

Чтобы получить быстрый результат, добавьте к своему плану физические нагрузки.

Для пресса: планка, скручивание, поднимание туловища.

планка, скручивание, поднимание туловища. Для ягодиц и бедер: выпады, приседания, приподнимание таза.

выпады, приседания, приподнимание таза. Для рук: отжим, подъем рук с разгибанием локтей.

Если занятия спортом вам не подходят из-за состояния здоровья, займитесь легкими активностями. Например, ежедневные прогулки или простая утренняя зарядка. Даже 15 минут ходьбы на свежем воздухе ежедневно укрепят сердце, легкие и мышцы, а также помогут вашей фигуре стать более подтянутой.

Женщина выполняет физические упражнения. Фото: Freepik

Таким образом, похудеть к Новому году реально, если действовать целенаправленно. Сбалансированное питание, правильные пропорции макроэлементов и регулярная физическая активность помогут сбросить до 5 кг в месяц.

Раньше мы писали о том, почему диета 8/16 в тренде.

Также мы сообщали, что лучше покупать из одежды женщинам с пышными формами.