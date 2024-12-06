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Як швидко схуднути на 5 кг до Нового року

6 грудня 2024 09:30
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ефективне схуднення — мінус 5 кг за місяць до Нового року
Дівчина радіє схудненню. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

До Нового року залишився місяць, і якщо ви хочете підготувати свою фігуру до свята, саме час починати діяти. Збалансоване харчування та фізичні навантаження можуть творити дива.

Cайт Новини.LIVE розповість, як швидко й безпечно скинути зайві кілограми, щоб зустріти 2025 рік у найкращій формі.

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Ваш раціон має бути збалансованим, адже це основа здорового схуднення. Перше, що потрібно зробити — виключити продукти, які шкодять вашій фігурі:

  • газовані напої;
  • смажені й жирні страви;
  • копченості;
  • солодощі та снеки;
  • надмірну кількість алкоголю.

Що можна їсти? Усе, але в помірних кількостях і з правильними пропорціями:

  • 40% вуглеводів;
  • 25% жирів;
  • 35% білків.

Така формула забезпечить організм усім необхідним і допоможе уникнути зайвих калорій.

Як швидко схуднути на 5 кг до Нового року - фото 1
Тарілка з корисною їжею. Фото: Freepik

Фізичні вправи — запорука успіху

Щоб отримати швидкий результат, додайте до свого плану фізичні навантаження. Важливо поєднувати силові й кардіотренування, адже вони активізують роботу всіх груп м’язів. Ось кілька вправ, які допоможуть:

  • Для преса: планка, човник, скручування, підіймання тулуба.
  • Для сідниць і стегон: випади, присідання, підіймання тазу.
  • Для рук: відтискання, підйом рук із розгинанням ліктів.

Якщо заняття спортом вам не підходять через стан здоров’я, займіться легкими активностями. Наприклад, крутіння пластикового обруча, щоденні прогулянки або проста ранкова зарядка. Навіть 15 хвилин ходьби на свіжому повітрі щодня зміцнять серце, легені та м’язи, а також допоможуть вашій фігурі стати більш підтягнутою.

Як швидко схуднути на 5 кг до Нового року - фото 2
Жінка виконує фізичні вправи. Фото: Freepik

Таким чином, схуднути до Нового року реально, якщо діяти цілеспрямовано. Збалансоване харчування, правильні пропорції макроелементів і регулярна фізична активність допоможуть вам скинути до 5 кг за місяць.

Раніше ми писали про те, чому дієта 8/16 у тренді.

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харчування спорт здоров'я схуднення фігура

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