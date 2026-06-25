Годовщина смерти Майкла Джексона: самые эпатажные образы короля попмузыки

Американский певец Майкл Джексон. Фото: michaeljackson/Instagram

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В четверг, 25 июня 2026 года, исполняется 17 лет со дня смерти Майкла Джексона — легендарного американского певца и одного из самых влиятельных артистов в истории попмузыки. Его сценические образы стали не менее культовыми, чем его хиты и сформировали визуальный стиль целой эпохи.

По этому случаю Новини.LIVE собрали самые эпатажные образы "короля попмузыки", вошедшие в историю мировой культуры.

Кто такой Майкл Джексон

Майкл Джексон родился в 1958 году в США. Начал карьеру в составе группы The Jackson 5 , а затем стал одним из самых успешных сольных исполнителей в истории музыки.

Его альбом Thriller стал самым продаваемым в истории попмузыки, а также принес артисту статус "короля попмузыки" . Мировое признание получили также Bad, Dangerous и HIStory , определившие звучание нескольких поколений.

Майкл Джексон в белой перчатке. Фото: michaeljackson/Instagram

Белая перчатка — символ Майкла Джексона

Белая перчатка, украшенная блестками , стала одним из самых узнаваемых элементов стиля артиста. Она впервые появилась в начале 1980-х и быстро превратилась в культовый символ.

Особенно эффектно она выглядела во время исполнения Billie Jean, когда каждое движение руки подчеркивало свет софитов.

Майкл Джексон в красной куртке. Фото: michaeljackson/Instagram

Красная куртка Thriller

Образ из клипа Thriller (1983) стал одним из самых известных в мировой попкультуре. Красно-черная кожаная куртка стала символом эпохи MTV.

Этот клип сменил музыкальную индустрию, превратив видео в полноценный кинематографический продукт.

Кадр из видеоклипа Майкла Джексона "Smooth Criminal"

Smooth Criminal — элегантная классика

Белый костюм, шляпа-федора и четкий силуэт стали визитной карточкой клипа Smooth Criminal.

Образ отсылал в классический Голливуд 1930-х годов и подчеркивал сценическую пластичность артиста, в частности его знаменитый "антигравитационный наклон".

Один из образов Майкла Джексона. Фото: michaeljackson/Instagram

Эпоха Bad — новый образ артиста

Период альбома Bad принес более жесткий и темный стиль : черные кожаные куртки, ремни, металлические детали и более агрессивные образы.

Это явилось отражением нового этапа в карьере Джексона и его взросления как артиста.

Сценический костюм Майкла Джексона. Фото: michaeljackson/Instagram

Сценические костюмы мировых туров

Во время туров Джексон использовал блестящие сценические костюмы , предназначенные для максимального визуального эффекта.

Они взаимодействовали со светом, движением и постановкой, превращая каждый концерт в масштабное шоу.

Майклд Джексон во время выступления. Фото: michaeljackson/Instagram

Мода, сменившая попкультуру

Стиль Майкла Джексона стал особым культурным явлением. Он одним из первых превратил сценический костюм в часть музыкального бренда.

Его образы — от белой перчатки до военных жакетов и футуристических костюмов — повлияли на моду, клипмейкинг и сценическую эстетику во всем мире.

Дизайнеры до сих пор вдохновляются его стилем, а элементы гардероба Джексона регулярно появляются в современных коллекциях.

Смерть Майкла Джексона

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет.

К моменту смерти он готовился к концертной серии This Is It, которая должна была стать его возвращением на сцену после длительной паузы.

Смерть наступила в результате острой интоксикации сильнодействующими препаратами. Суд признал личного врача певца виновным в непреднамеренном убийстве.

Новини.LIVE информировали, что этим летом украшения выходят за пределы привычного дополнения образа и становятся его главным акцентом. На подиумах они все чаще заменяют одежду, формируя силуэт и создавая эффект "второй кожи". Дизайнеры используют металл, кристаллы и складные конструкции, чтобы полностью переосмыслить роль аксессуаров в моде.

Новини.LIVE также писали, что в жару лучшим выбором становятся легкие и продуманные образы, не требующие сложных сочетаний. Этим летом в тренде свободные юбки, комплекты в клетку и простые миниплатья , обеспечивающие комфорт и стиль одновременно. Такие вещи позволяют выглядеть актуально даже в самые жаркие дни, не перегружая гардероб.