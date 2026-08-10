Его помнят миллионы: какой аромат из 60-х оценила молодежь у 2026

Духи, девушка держит в руках флакон с духами. Фото с сайта voenso, magnific. Коллаж: Новости.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Парфюмерная мода меняется, но некоторые ароматы не исчезают из памяти. Youth-Dew от Estée Lauder — именно такой случай: его создали более 70 лет назад, а сегодня он по-прежнему продается в узнаваемом флаконе и имеет своих поклонниц.

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

История Youth-Dew началась в 1953 году. Эсте Лаудер хотела изменить привычку женщин покупать духи только в качестве подарка от мужчин. Поэтому вместо традиционного аромата она представила масло для ванны Youth-Dew, которое можно было использовать еще и как парфюм. Идея сработала: женщины начали наносить средство не только после ванны, но и просто ради аромата.

Так Youth-Dew фактически стал одним из продуктов, которые помогли изменить отношение к духам. Его можно было купить для себя, а не ждать особого повода или подарка.

Какой запах у Youth-Dew

Это не тот аромат, который стоит описывать как легкий или едва уловимый. Youth-Dew относится к теплой янтарно-пряной группе и построен на насыщенном сочетании цветов, специй и древесных нот.

В начальных нотах звучат роза, нарцисс, лаванда. Затем к ним присоединяются жасмин, ландыш и специи. В базе остаются пачули, ветивер, мох и глубокие древесные оттенки. Именно поэтому аромат может казаться плотным, теплым и очень выразительным. Youth-Dew сложно спутать с современными композициями, построенными вокруг одного легкого аккорда.

Почему Youth-Dew до сих пор не исчез из продажи

За десятилетие изменились и мода, и отношение к духам, но Youth-Dew остался в коллекции Estée Lauder. Бренд и сейчас продает его как Eau de Parfum, а также выпускает ароматизированное масло для ванны, крем для тела и другие средства с той же композицией.

Возможно, секрет его долголетия как раз в том, что Youth-Dew никогда не пытался быть незаметным. Это аромат другой парфюмерной эпохи — насыщенный, пряный и с выразительным шлейфом. И именно эта непохожесть на многие современные духи может заинтересовать тех, кто устал от одинаковых легких композиций.

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