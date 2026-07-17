Эксперты советуют не наносить духи на эти участки тела в жару

Нанесение духов. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

В жару даже самые дорогие духи могут вести себя совсем не так, как вы привыкли. Если зимой аромат кажется легким и приятным, то летом он нередко становится слишком резким. Причина проста — высокая температура заставляет парфюмерную композицию раскрываться значительно быстрее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на myself.de.

Именно поэтому летом стоит немного изменить привычки. Иногда достаточно наносить аромат в другое место или использовать меньшее количество, чтобы он красиво звучал в течение всего дня.

Как наносить духи в жаркие дни

Прежде всего, не стоит распылять духи на шею. Хотя многие привыкли поступать именно так, в жару эта зона сильно нагревается. Из-за этого аромат становится гораздо насыщеннее, а тяжелые сладкие или восточные ноты могут буквально "давить" на окружающих.

Не лучшая идея — пользоваться духами, если кожа уже вспотела. Пот вступает в реакцию с ароматической композицией, из-за чего запах может заметно измениться. Вместо приятного шлейфа иногда появляется резкость, особенно если духи имеют ванильные, пряные или насыщенные древесные аккорды.

Есть еще одна зона, о которой часто забывают. Это сгибы локтей, колен и другие складки кожи. В холодное время года именно сюда рекомендуют наносить аромат, ведь тепло помогает ему постепенно раскрываться. Но летом эти места быстро нагреваются и часто остаются влажными, поэтому духи могут звучать слишком интенсивно.

В жаркие дни лучше не переусердствовать с количеством. Одного или двух распылений обычно более чем достаточно. Из-за высокой температуры аромат и без того будет хорошо ощущаться.

Девушка наносит духи на ладонь. Фото: magnific

Для лета также стоит пересмотреть свои парфюмерные предпочтения. Свежие цитрусовые, водные, зеленые или легкие цветочные композиции переносят жару значительно лучше, чем густые сладкие ароматы. Они не перегружают и оставляют после себя приятное ощущение свежести.

Если хочется, чтобы запах держался дольше, можно осторожно распылить немного духов на одежду. Главное — убедиться, что ткань не испортится от спиртовой основы. На вещах аромат часто сохраняется дольше и меньше меняется под воздействием температуры тела.

Еще одна простая привычка, которая действительно работает, — наносить духи после душа. Чистая и хорошо увлажненная кожа лучше удерживает аромат. Для этого подойдет обычный лосьон без запаха, который не будет перебивать духи.

Если же использовать гель для душа, крем и духи из одной ароматической серии, запах получается более ровным и стойким. При этом нет необходимости делать много распылений — даже небольшого количества хватит, чтобы аромат сопровождал вас в течение дня.

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