Эксперт призвал отказаться от этой привычки при уходе за волосами

Уход за волосами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

В последние годы уход за волосами стал значительно сложнее: вместо двух средств на полке часто стоит целый набор баночек. Но большое количество косметики еще не означает, что волосы станут здоровее. Иногда результат оказывается совершенно противоположным. Парикмахер с 20-летним стажем Лукаш Шимчак обратил внимание на ошибку, которую сегодня допускают очень многие женщины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kobieta Interia.

По его словам, проблема уже не в том, что волосами недостаточно занимаются, а в том, что уход часто становится слишком сложным и хаотичным. Социальные сети ежедневно предлагают новые схемы: отдельное средство перед мытьем, несколько масок, несмываемый уход, масло, крем, сыворотка. Создается впечатление, что без такого арсенала красивых волос не бывает. На самом деле волосы не всегда нуждаются в большом количестве косметики.

Какую ошибку часто допускают женщины при уходе за волосами

Как объясняет эксперт, когда на волосы наносят слишком много средств одновременно, они могут потерять легкость. Пряди быстрее жирнеют, выглядят тускло, а уложить их становится сложнее. Больше всего это заметно на тонких волосах, которые легко перегрузить даже качественными средствами.

Подобного мнения придерживаются и многие стилисты. Они неоднократно подчеркивали, что эффективный уход строится не на количестве баночек, а на том, насколько правильно они подобраны. Каждое средство должно выполнять свою функцию, а не дублировать действие других.

Нанесение шампуня на волосы. Фото: magnific

Еще одно распространенное заблуждение касается шампуня. Многие покупают его, ориентируясь на надпись на этикетке: "для объема", "для сухих волос" или "для восстановления", ожидая мгновенного эффекта. Однако главная задача шампуня гораздо проще — он очищает кожу головы.

Если хочется добиться объема у корней, одного шампуня недостаточно. На конечный результат влияют стрижка, способ сушки волос и укладка. В то же время слишком агрессивное очищение может сыграть против обладательниц осветленных, сухих или пористых волос. В таком случае волосы становятся более жесткими, сильнее пушатся, а желаемый объем превращается в беспорядочную пушистость.

Не менее важно различать потребности кожи головы и длины волос. Если кожа быстро жирнеет, шампунь стоит подбирать именно под эту проблему. А вот кондиционер или маску уже выбирают в соответствии с состоянием самих прядей — сухих, поврежденных, осветленных или окрашенных.

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