Эффективнее любого стайлинга: как мыть голову, чтобы волосы выглядели максимально пышными

Мытье волос в салоне. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Многие считают, что пышный объем волос зависит только от фена или специальных средств для укладки. На самом деле все начинается еще во время мытья головы. Если делать это правильно, волосы дольше будут оставаться свежими, легкими и не потеряют форму уже через несколько часов.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Как правильно мыть волосы шампунем

Одна из самых распространенных ошибок — мыть голову шампунем только один раз. После первого нанесения с волос и кожи головы смываются жир, пыль и остатки средств для укладки. А уже второе мытье позволяет качественно очистить корни. Именно поэтому после такого ухода волосы дольше остаются чистыми, а объем у корней держится значительно лучше.

Еще один момент, о котором часто забывают, — шампунь нужен только корням. Не стоит специально намыливать всю длину. Пены, стекающей во время смывания, вполне достаточно, чтобы очистить волосы. Так кончики не пересушиваются и остаются более мягкими.

Девушка сушит волосы полотенцем. Фото: magnific

Температура воды тоже имеет значение

Очень горячая вода не делает волосы чище, зато может заставить кожу головы быстрее вырабатывать себум. В результате уже на следующий день корни могут выглядеть неопрятно. Лучше использовать теплую воду, а в конце ненадолго ополоснуть волосы прохладной. После этого они становятся более гладкими и приобретают естественный блеск.

После душа не спешите закручивать волосы в полотенце на полчаса. Достаточно несколько раз аккуратно промокнуть их, чтобы удалить лишнюю влагу. Сильное трение или длительное пребывание в плотном тюрбане может сделать волосы ломкими и менее послушными.

Если волосы тонкие и быстро теряют объем, обратите внимание и на шампунь. Лучше всего работают средства, созданные именно для тонких волос или для придания объема. Они хорошо очищают корни, но не оставляют ощущения тяжести, из-за которого прическа быстро "оседает".

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