Самый стильный образ Джамалы — идеальный вариант на лето, который подойдет всем

Джамала. Фото из Instagram

Украинская певица Джамала известна своим неповторимым стилем и любовью к интересным вещам. На этот раз звезда показала стильный летний образ, который захочется повторить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Стильный образ Джамалы

Джамала на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха у моря. Знаменитость выбрала удобную одежду, которая идеально между собой сочетается. Основа лука — супермодные в этом сезоне джинсы багги и базовая белая майка. Их удачно дополнил легкий кардиган в трендовом масляном цвете.

Трендовый образ Джамалы. Фото из Instagram

Певица решила добавить к образу комфортную обувь. Ретро кроссовки с коричневыми вставками подошли просто идеально. Удобно и сильно — то, что нужно для долгих прогулок.

Летний образ Джамалы. Фото из Instagram

Джамала решила добавить к луку стильные летние аксессуары — соломенную шляпу с завязками, золотые серьги, ожерелье с жемчугом и массивные кольца. Они идеально дополнили образ.

Трендовый образ певицы. Фото из Instagram

Одновременно удобный и стильный. Этот трендовый образ от Джамалы — просто находка для тех, кто любит активный отдых. В нем можно покорить не один город.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джамала вернула в моду вьетнамки на каблуках.

Также мы рассказывали о трендовом летнем образе, который показала певица Надя Дорофеева.