Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Джамала восхитила модным образом — стильный вариант на лето

Джамала восхитила модным образом — стильный вариант на лето

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:45
Самый стильный образ Джамалы — идеальный вариант на лето, который подойдет всем
Джамала. Фото из Instagram

Украинская певица Джамала известна своим неповторимым стилем и любовью к интересным вещам. На этот раз звезда показала стильный летний образ, который захочется повторить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Стильный образ Джамалы

Джамала на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха у моря. Знаменитость выбрала удобную одежду, которая идеально между собой сочетается. Основа лука — супермодные в этом сезоне джинсы багги и базовая белая майка. Их удачно дополнил легкий кардиган в трендовом масляном цвете.

Стильний образ Джамали на літо 2025
Трендовый образ Джамалы. Фото из Instagram

Певица решила добавить к образу комфортную обувь. Ретро кроссовки с коричневыми вставками подошли просто идеально. Удобно и сильно — то, что нужно для долгих прогулок.

Стильний образ Джамали на літо 2025
Летний образ Джамалы. Фото из Instagram

Джамала решила добавить к луку стильные летние аксессуары — соломенную шляпу с завязками, золотые серьги, ожерелье с жемчугом и массивные кольца. Они идеально дополнили образ.

Стильний образ Джамали на літо 2025
Трендовый образ певицы. Фото из Instagram

Одновременно удобный и стильный. Этот трендовый образ от Джамалы — просто находка для тех, кто любит активный отдых. В нем можно покорить не один город.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джамала вернула в моду вьетнамки на каблуках.

Также мы рассказывали о трендовом летнем образе, который показала певица Надя Дорофеева.

мода Джамала тренды образ стиль
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации