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Головна Мода Джамала замилувала модним образом — стильний варіант на літо

Джамала замилувала модним образом — стильний варіант на літо

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 11:45
Найстильніший образ Джамали — ідеальний варіант на літо, що підійде усім
Джамала. Фото з Instagram

Українська співачка Джамала відома своїм неповторним стилем й любов'ю до цікавих речей. Цього разу зірка показала стильний літній образ, що захочеться повторити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Стильний образ Джамали

Джамала на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з відпочинку біля моря. Знаменитість обрала зручний одяг, який ідеально між собою поєднався. Основа луку — супермодні в цьому сезоні джинси багі та базова біла майка. Їх вдало доповнив легкий кардиган у трендовому масляному кольорі.

Стильний образ Джамали на літо 2025
Трендовий образ Джамали. Фото з Instagram

Співачка вирішила додати до образу комфортне взуття. Ретро кросівки з коричневими вставками підійшли просто ідеально. Зручно та сильно — те, що треба для довгих прогулянок.

Стильний образ Джамали на літо 2025
Літній образ Джамали. Фото з Instagram

Джамала вирішила додати до луку стильні літні аксесуари — солом'яний капелюх із зав'язками, золоті сережки, намисто з перлинами та масивні каблучки. Вони ідеально доповнили образ.

Стильний образ Джамали на літо 2025
Трендовий образ співачки. Фото з Instagram

Одночасно зручний та стильний. Цей трендовий образ від Джамали — просто знахідка для тих, хто любить активний відпочинок. В ньому можна підкорити не одне місто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джамала повернула в моду в'єтнамки на підборах.

Також ми розповідали про трендовий літній образ, який показала співачка Надя Дорофєєва.

мода Джамала тренди образ стиль
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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