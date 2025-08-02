Найстильніший образ Джамали — ідеальний варіант на літо, що підійде усім

Джамала замилувала модним образом — стильний варіант на літо
Українська співачка Джамала відома своїм неповторним стилем й любов'ю до цікавих речей. Цього разу зірка показала стильний літній образ, що захочеться повторити.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Стильний образ Джамали
Джамала на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з відпочинку біля моря. Знаменитість обрала зручний одяг, який ідеально між собою поєднався. Основа луку — супермодні в цьому сезоні джинси багі та базова біла майка. Їх вдало доповнив легкий кардиган у трендовому масляному кольорі.
Співачка вирішила додати до образу комфортне взуття. Ретро кросівки з коричневими вставками підійшли просто ідеально. Зручно та сильно — те, що треба для довгих прогулянок.
Джамала вирішила додати до луку стильні літні аксесуари — солом'яний капелюх із зав'язками, золоті сережки, намисто з перлинами та масивні каблучки. Вони ідеально доповнили образ.
Одночасно зручний та стильний. Цей трендовий образ від Джамали — просто знахідка для тих, хто любить активний відпочинок. В ньому можна підкорити не одне місто.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джамала повернула в моду в'єтнамки на підборах.
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