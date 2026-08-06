Духи, которые помнит каждый: почему они снова стали модными в 2026 году

Флаконы с духами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

В мире парфюмерии тоже бывают свои "возвращения". Некоторые ароматы, которые когда-то стояли на туалетных столиках наших бабушек, сегодня вновь вызывают интерес — и не из-за ностальгии, а из-за желания найти оригинальный запах, а не просто очередную модную новинку.

Новини.LIVE расскажут, какие ароматы будут самыми популярными в 2026 году.

Последние несколько лет рынок был переполнен сладкими композициями с ванилью, карамелью, маршмеллоу или фисташкой. Однако все больше людей обращают внимание на классику. Как неоднократно отмечали парфюмерные эксперты и редакторы модных изданий, после волны увлечения десертными ароматами покупатели вновь начали искать более сложные композиции, которые раскрываются постепенно и оставляют после себя узнаваемый шлейф.

Легендарные духи, вернувшиеся в моду

Shalimar от Guerlain

Его создали еще в 1925 году, но настоящей иконой он стал в середине ХХ века. Бергамот, ирис, жасмин, ваниль, сандал и легкие восточные нотки создают аромат, который сложно спутать с каким-либо другим. Именно его нередко называют одним из самых влиятельных парфюмов в истории.

Diorissimo от Dior

Парфюмер Эдмон Рудницкая посвятил его ландышу — цветку, аромат которого практически невозможно получить естественным путем. В результате появился легкий, чистый и очень женственный парфюм, который десятилетиями не теряет своих поклонниц.

L'Air du Temps

Не менее интересной находкой для тех, кто любит классику, стал L'Air du Temps от Nina Ricci. Его узнают по флакону с двумя голубками на крышечке. Аромат появился после Второй мировой войны и стал символом мира и женственности. Гвоздика, роза, жасмин, ирис и пряные оттенки создают теплое звучание, которое постепенно раскрывается в течение дня.

Arpège от Lanvin

Его история началась почти сто лет назад, когда дизайнер Жанна Ланвен заказала аромат в подарок своей дочери. В композиции объединили десятки натуральных нот — от альдегидов и персика до розы, ландыша, ветивера и сандала. Благодаря этому духи звучат многослойно и каждый раз раскрываются немного по-другому.

Сегодня такие ароматы выбирают не только поклонники винтажа. Они нравятся тем, кто устал от однотипных сладких духов и хочет, чтобы запах запоминался.

Ранее мы писали о том, что набирают популярность духи с нотками Coca-Cola. В этом году они пользуются спросом, поскольку дарят уникальный и незабываемый аромат.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ароматы можно приобрести этой осенью. В парфюмерии в этот период особенно ценятся ваниль, ирис, древесные ноты, амбра или специи.