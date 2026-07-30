Духи, которые никогда не выходят из моды: проверенная классика

Красивые флаконы с духами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Некоторые духи выходят из моды уже через несколько сезонов, а некоторые остаются любимыми на протяжении десятилетий. Их покупают снова и снова, рекомендуют подругам и возвращаются к ним даже после знакомства с десятками новинок.

Именно об этих ароматах Новини.LIVE расскажут подробнее.

Chanel Coco Mademoiselle

Их узнают буквально с первых секунд. Chanel Coco Mademoiselle — один из них. Он давно стал настоящей классикой и до сих пор имеет огромную армию поклонниц по всему миру.

Композиция удачно сочетает свежесть с теплыми восточными аккордами. Сначала аромат звучит легко и энергично, но постепенно раскрывается более сладковатыми оттенками с цветочными нотами и легкой пряностью. Благодаря такому балансу он обладает женственным, элегантным и в то же время очень уверенным характером. Над ароматом, который появился в 2001 году, работал знаменитый парфюмер Жак Польж.

Gucci Bloom

Если вам нравятся цветочные духи, то стоит обратить внимание на Gucci Bloom. Его главная особенность — насыщенное звучание жасмина, которое придает аромату глубину. Помимо цветочных нот, в композиции ощущаются ваниль, амбра, тубероза, цветок апельсина, фруктовые аккорды и легкие пудровые оттенки. Все это создает уютное звучание, которое уместно как в теплую, так и в прохладную погоду.

Versace Bright Crystal

Versace Bright Crystal давно заслужил репутацию одного из самых удачных свежих ароматов. Его часто выбирают те, кто не любит слишком сладкие или насыщенные духи. В композиции ярко звучат гранат и пион, которые придают сочность и легкость, а мускус в базе делает аромат более стойким. Парфюм создал Альберто Морильяс, а свет он увидел еще в 2006 году. Несмотря на это, Bright Crystal и сегодня выглядит современно и легко вписывается в любой сезон и стиль.

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