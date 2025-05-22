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Действенные народные приметы красоты, не утратившие актуальности

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Дата публикации 22 мая 2025 10:21
Проверенные приметы для сохранения красоты — им доверяли наши бабушки
Красивая девушка. Фото: Freepik

Женщины всегда стремились сохранить свою молодость и красоту — это естественное желание, которое передается из поколения в поколение. И именно благодаря ему появилась целая куча различных советов, поверий и примет, часть из которых действительно проверили наши бабушки на собственном опыте. Мало того, некоторые из них имеют не только символическое значение, но и вполне логичное объяснение.

Новини.LIVE расскажет о нескольких таких женских секретах красоты, которые стоит знать.

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Умойтесь росой — сохраните молодость

Еще с давних времен считалось, что если утром, до восхода солнца, умыться росой из травы — кожа станет гладкой и упругой. И не зря. Вода, собираемая в виде росы, почти не содержит вредных веществ и имеет легкий охлаждающий эффект. Это хорошо тонизирует кожу, уменьшает отеки и освежает лицо.

Для збереження краси радять умиватися росою
Девушка умывается. Фото: Freepik

Сотня движений расческой — залог красоты волос

"Расчеши волосы сто раз — будут здоровые", — говорили наши бабушки. Это, конечно, немного преувеличение, но в самой идее что-то есть. Регулярное, мягкое расчесывание стимулирует кровообращение в коже головы, питает корни и делает волосы более блестящими. Главное не тянуть и не рвать пряди.

Крутите локоны на пальце — накличете боль в голове

Казалось бы, невинная привычка: что-то задумалась и уже накручиваешь прядь на палец. Но это может вызвать головную боль. Легкое натягивание волос в области висков действительно способно вызвать дискомфорт. Кстати, слишком тугие прически тоже не лучшая идея, особенно если часто болит голова.

Щодо волосся взагалі багато прикмет
Девушка с красивыми волосами. фото: Freepik

Шелковая подушка

Говорят, если спать на шелковой наволочке — кожа дольше будет оставаться молодой. И хотя это звучит как сказка, в этом есть рациональное зерно. Шелк очень гладкий материал. Он не травмирует лицо, не оставляет "отпечатков" и не впитывает уходовые средства так активно, как, скажем, хлопок. Плюс приятные тактильные ощущения — а это уже почти как домашний SPA.

Верить в это все или нет — каждая решает сама. Но одно можно сказать точно: если с любовью относиться к себе и своей внешности, результат точно будет. И никакая примета не нужна, когда в вашем зеркале светящиеся от удовольствия глаза.

Ранее мы писали о том, когда лучше мыть волосы — утром или вечером.

Также мы сообщали об интересных приметах, связанных с волосами, о которых стоит знать.

приметы мода волосы красота стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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