Перевірені прикмети для збереження краси — їм довіряли наші бабусі

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Жінки завжди прагнули зберегти свою молодість і красу — це природне бажання, яке передається з покоління в покоління. І саме завдяки йому з’явилася ціла купа різних порад, повір’їв і прикмет, частину з яких справді перевірили наші бабусі на власному досвіді. Мало того, деякі з них мають не лише символічне значення, а й цілком логічне пояснення.

Новини.LIVE розповість про кілька таких жіночих секретів краси, які варто знати.

Реклама

Читайте також:

Прикмети про красу і здоров’я

Вмийтеся росою — збережете молодість

Ще з давніх часів вважалося, що якщо зранку, до сходу сонця, вмитися росою з трави — шкіра стане гладенькою й пружною. І не дарма. Вода, що збирається у вигляді роси, майже не містить шкідливих речовин і має легкий охолоджувальний ефект. Це добре тонізує шкіру, зменшує набряки й освіжає обличчя.

Дівчина вмивається. Фото: Freepik

Сотня рухів гребінцем — запорука краси волосся

"Розчеши волосся сто разів — буде здорове", — казали наші бабусі. Це, звісно, трохи перебільшення, але в самій ідеї щось є. Регулярне, м’яке розчісування стимулює кровообіг у шкірі голови, живить корені й робить волосся блискучішим. Головне не тягнути й не рвати пасма.

Крутите локони на пальці — накличете біль у голові

Здавалося б, безневинна звичка: щось задумалась і вже накручуєш пасмо на палець. Але це може спричинити головний біль. Легке натягування волосся в області скронь справді здатне викликати дискомфорт. До речі, надто тугі зачіски теж не найкраща ідея, особливо якщо часто болить голова.

Дівчина з гарним волоссям. Фото: Freepik

Шовкова подушка

Кажуть, якщо спати на шовковій наволочці — шкіра довше залишатиметься молодою. І хоча це звучить як казка, у цьому є раціональне зерно. Шовк дуже гладкий матеріал. Він не травмує обличчя, не залишає "відбитків" і не всмоктує доглядові засоби так активно, як, скажімо, бавовна. Плюс приємні тактильні відчуття — а це вже майже як домашній SPA.

Вірити в це все чи ні — кожна вирішує сама. Але одне можна сказати точно: якщо з любов’ю ставитися до себе і своєї зовнішності, результат точно буде. І ніяка прикмета не потрібна, коли в вашому дзеркалі очі, що світяться від задоволення.

Раніше ми писали про те, коли краще мити волосся — вранці чи ввечері.

Також ми повідомляли про цікаві прикмети, пов'язані з волоссям, про які варто знати.