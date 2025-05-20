Новая стрижка после разрыва — больше, чем просто импульс

Красивая женщина с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Иногда все идет вроде бы хорошо в отношениях — пока вдруг не рассыпается в один момент. Порой это решение обоюдное, а порой ваше личное. Но как бы ни случилось, болезненное. И среди всех способов пережить эмоциональный шторм, один выглядит проще всего: пойти и обрезать волосы.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Почему женщины меняют стрижку после развода

Это уже не просто тренд, а настоящий интернет-феномен с хештегом #breakuphair. И хочется не просто немного подровнять кончики, а сделать что-то радикальное — короткое, яркое, необычное. Потому что это не только о новой стрижке — это о новой себе.

Смена волос — это как бы эмоциональная точка. Как в фильмах: что-то важное случилось и героиня сразу кардинально меняет образ. Волосы — то, что мы видим в зеркале каждый день. И когда в душе все изменилось, очень хочется, чтобы и снаружи это тоже отражалось.

Женщина с короткими волосами. Фото: Freepik

Наше тело часто говорит о том, что мы не в силах сказать словами. Новый цвет, новая длина — как способ показать: "Я уже не та, что вчера". И не обязательно это только о разрыве с мужем. Это может быть и о завершении какого-то периода — работы, переезда, этапа в жизни.

Есть еще одна вещь: мы верим, что волосы хранят в себе энергетику. У нас с детства бытуют приметы: не выбрасывать волосы где попало, беречь первый срез, потому что он "имеет силу". И поэтому подсознательно мы воспринимаем стрижку как очищение — будто обрубаем все, что тянет вниз.

Вдохновленная девушка. Фото: Freepik

Конечно, стрижка не сотрет воспоминания и не вернет спокойствие. Но она может стать первым шагом. Не магическим решением всех проблем, но знаком, что вы готовы начать сначала.

И главное не слушайте тех, кто говорит "такие красивые волосы, зачем портить". Вы никому ничего не должны. Если внутри что-то просит перемен — позвольте себе сделать этот шаг. И пусть это будет не просто новая прическа, а ваш способ вернуть контроль, хоть на чуточку.

Ранее мы писали о том, какие народные приметы о волосах до сих пор передаются из поколения в поколение.

Также мы сообщали, какую прическу из 2000-х вернула в моду Хейли Бибер.