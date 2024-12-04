Звездные бьюти-процедуры — как достичь безупречного вида через час

Бьюти-ритуалы селебрити — какие процедуры выбирают звезды
Каждая звезда стремится выглядеть идеально, особенно во время светских событий. Но как им удается достигать безупречного вида? Секрет в современных косметологических процедурах, дающих мгновенный wow-эффект.
Сайт Новини.LIVE расскажет о трех самых популярных методах, которые выбирают знаменитости.
Hydrafacial — для сияющей кожи
Эта процедура стала фаворитом среди звезд благодаря своему комплексному подходу: очищение, пилинг и увлажнение. Она отлично справляется с последствиями стойкого мейкапа и стресса. Дженнифер Лопес — одна из самых известных поклонниц Hydrafacial, которая даже создала собственную линейку косметики, вдохновленную этой процедурой.
Фототерапия IPL
Интенсивный импульсный свет помогает бороться с пигментными пятнами, стимулирует выработку коллагена и делает кожу более гладкой. Эту процедуру ценят Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон. Она помогает звездам выглядеть свежо даже после насыщенного графика.
SMAS-лифтинг — подтяжка без инъекций
Эта технология позволяет подчеркнуть контуры лица без операций или уколов. Благодаря SMAS-лифтингу знаменитости получают эффект лифтинга даже после продолжительных путешествий или стресса. Процедура идеально подходит для тех, кто постоянно в движении и хочет сохранить лицо молодым и подтянутым.
Такие процедуры помогают звездам всегда быть в центре внимания и демонстрировать идеальный вид на красных дорожках.
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