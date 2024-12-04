Зіркові б'юті-процедури — як досягти бездоганного вигляду за годину

Ритуали краси. Фото: Pixabay

Кожна зірка прагне мати ідеальний вигляд, особливо під час світських подій. Але як їм вдається досягати бездоганного вигляду? Секрет у сучасних косметологічних процедурах, які дають миттєвий wow-ефект.

Сайт Новини.LIVE розповість про три найпопулярніші методи, що обирають знаменитості.

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Hydrafacial — для сяючої шкіри

Ця процедура стала фаворитом серед зірок завдяки своєму комплексному підходу: очищення, пілінг та зволоження. Вона чудово справляється з наслідками стійкого макіяжу та стресу. Дженіфер Лопес — одна з найвідоміших прихильниць Hydrafacial, яка навіть створила власну лінійку косметики, натхненну цією процедурою.

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Фототерапія IPL

Інтенсивне імпульсне світло допомагає боротися з пігментними плямами, стимулює вироблення колагену та робить шкіру більш гладкою. Цю процедуру цінують Анджеліна Джолі та Дженніфер Еністон. Вона допомагає зіркам мати свіжий вигляд навіть після насиченого графіка.

Дженніфер Еністон. Фото: Instagram.com/jenniferaniston

SMAS-ліфтинг — підтяжка без ін'єкцій

Ця технологія дозволяє підкреслити контури обличчя без операцій чи уколів. Завдяки SMAS-ліфтингу знаменитості отримують ефект ліфтингу навіть після тривалих подорожей чи стресу. Процедура ідеально підходить для тих, хто постійно в русі і хоче зберегти обличчя молодим та підтягнутим.

Ось такі процедури допомагають зіркам завжди бути в центрі уваги та демонструвати ідеальний вигляд на червоних доріжках.

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