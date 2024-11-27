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Белый в моде — Андре Тан посоветовал, куда надевать такие вещи

27 ноября 2024 08:45
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Белая одежда — образы для праздника, свидания или ресторана
Андре Тан. Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Белый цвет не обязательно оставлять для свадеб или торжественных праздников. Он прекрасно подходит для свидания, прогулки с подругами или вечера в театре. Главное — правильно подобрать вещи, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Андре Тан в своем Instagram рассказал, как носить белую одежду в разных ситуациях.

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Для свидания

Корсет с длинной шелковой юбкой — идеальный выбор для романтической встречи. Корсет подчеркивает талию и придает изящество, а легкая ткань юбки придает образу нежности. Такой лук смотрится женственно и ненавязчиво.

Белый в моде — Андре Тан посоветовал, куда одевать такие вещи - фото 1
Образ в белом цвете для свидания. Фото: Instagram.com/atan.ua

Для встречи с подругами

Классический белый костюм с жакетом и брюками — это всегда удачный вариант. Он подходит для кафе или прогулки, придает уверенности и делает ваш образ стильным, но без лишних деталей.

Белый в моде — Андре Тан посоветовал, куда одевать такие вещи - фото 2
Белый костюм отлично подойдет для встречи с подругами Фото: Instagram.com/atan.ua

Для похода в театр

Белое платье выглядит очень элегантно. Чтобы добавить немного драмы, можно дополнить образ черными перчатками. Это идеальный выбор для вечерних мероприятий, где хочется выглядеть изысканно.

Белый в моде — Андре Тан посоветовал, куда одевать такие вещи - фото 3
Стильный образ в белом цвете для похода в театр. Фото: Instagram.com/atan.ua

Также такое платье с открытыми плечами — настоящий хит для праздничных моментов. Оно подчеркивает ключицы, добавляя романтики, а простой крой делает его удобным.

Таким образом, белая одежда подходит для любого события и времени года. Его можно легко комбинировать с другими вещами, создавая новые интересные образы.

Раньше мы писали о том, какая обувь стала настоящим трендом этой зимой.

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Андре Тан мода одежда образ стиль

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