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Главная Мода Без них не обойтись — какие сандалии летом должны быть у каждой

Без них не обойтись — какие сандалии летом должны быть у каждой

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Дата публикации 8 июня 2025 11:12
Какие сандалии стали трендовыми летом 2025 — беспроигрышные идеи образов с ними
Стильные босоножки. Фото: Freepik

Обувь на лето — это не только о стиле, но и о комфорте. Именно удобство и натуральность сейчас в тренде, поэтому в моде в этом сезоне будут сандалии, которые полностью соответствуют таким критериям.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самая трендовая обувь лета 2025 года

В этом сезоне популярными будут вьетнамки, балетки и босоножки на тонких ремешках, поэтому их можно уверенно добавлять в гардероб. Однако самым большим фаворитом модниц этим летом будут сандалии с широкими ремешками в трендовой эстетике fisherman.

Найтрендовіше взуття літа 2025
Сандалии с широкими ремешками. Фото из Instagram

Сандалии с широкими ремешками покоряют своим комфортом и практичностью. Их можно сочетать с чем угодно. Такая обувь подойдет под летние платья или сарафаны, трендовые шорты-бермуды или джинсы.

Найтрендовіше взуття літа 2025
Образ с сандалиями. Фото из Instagram

Трендовыми будут черный и белый цвета сандалий. Это вечная классика, на которую модницам стоит обратить внимание. Если же вы хотите сделать свой аутфит неповторимым, выбирайте пару из цветной замши или в ярких небанальных оттенках.

Найтрендовіше взуття літа 2025
Черные сандалии с широкими ремешками. Фото из Instagram

Такие базовые сандалии подойдут как под романтический нежный лук, так и под удобный образ для прогулки по городу. Если вы ищете обувь, которая будет не только модной, но и универсальной, обратите внимание именно на эту модель.

Напомним, ранее мы писали о том, какие кроссовки идеально подойдут на лето. Их можно носить даже в жару.

Также мы рассказывали о том, какая обувь покоряет модниц этим летом. Она приятно удивляет ценой.

лето мода тренды обувь стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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