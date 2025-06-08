Какие сандалии стали трендовыми летом 2025 — беспроигрышные идеи образов с ними

Стильные босоножки. Фото: Freepik

Обувь на лето — это не только о стиле, но и о комфорте. Именно удобство и натуральность сейчас в тренде, поэтому в моде в этом сезоне будут сандалии, которые полностью соответствуют таким критериям.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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В этом сезоне популярными будут вьетнамки, балетки и босоножки на тонких ремешках, поэтому их можно уверенно добавлять в гардероб. Однако самым большим фаворитом модниц этим летом будут сандалии с широкими ремешками в трендовой эстетике fisherman.

Сандалии с широкими ремешками. Фото из Instagram

Сандалии с широкими ремешками покоряют своим комфортом и практичностью. Их можно сочетать с чем угодно. Такая обувь подойдет под летние платья или сарафаны, трендовые шорты-бермуды или джинсы.

Образ с сандалиями. Фото из Instagram

Трендовыми будут черный и белый цвета сандалий. Это вечная классика, на которую модницам стоит обратить внимание. Если же вы хотите сделать свой аутфит неповторимым, выбирайте пару из цветной замши или в ярких небанальных оттенках.

Черные сандалии с широкими ремешками. Фото из Instagram

Такие базовые сандалии подойдут как под романтический нежный лук, так и под удобный образ для прогулки по городу. Если вы ищете обувь, которая будет не только модной, но и универсальной, обратите внимание именно на эту модель.

Напомним, ранее мы писали о том, какие кроссовки идеально подойдут на лето. Их можно носить даже в жару.

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