Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Андре Тан раскрыл секрет идеального наряда на каждый день

Андре Тан раскрыл секрет идеального наряда на каждый день

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 08:40
Андре Тан назвал главное правило гардероба современной женщины — стоит знать
Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан поделился своим видением того, как следует выбирать одежду на каждый день. И это вовсе не о трендах из глянца или о дресс-коде. Это о вас и ваших ощущениях в той или иной вещи.

Подробнее об этом говорится в посте дизайнера в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Каких правил при выборе одежды стоит придерживаться всегда


По словам модельера, одежда — это не просто ткань на теле. Это способ показать себя миру. Однако часто мы выбираем вещи, исходя не из собственных ощущений, а чтобы вписаться, понравиться или не привлекать лишнего внимания. И, по словам Андре Тана, — это кратчайший путь к тому, чтобы потерять себя.

"Мы часто выбираем одежду "на событие", "чтобы понравиться", "чтобы не выделяться". И в результате теряем настоящую себя. Вместо того чтобы чувствовать себя уверенно, мы чувствуем дискомфорт или даже чужеродность", — поделился дизайнер в своем Instagram.

Андре Тан призывает доверять себе. Потому что стиль — это не о модных правилах. Это о внутреннем голосе. О том, как вы себя чувствуете и что хотите транслировать.

Андре Тан розповів, за яким принципом одягатись
Девушка в ярких очках. Фото: Freepik

Вот несколько его советов, которые помогут сформировать свой гардероб:

  1. Перед тем, как купить или надеть что-то — просто спросите себя: "Удобно ли мне?". Если ответ нет — смело ищите другой вариант.
  2. Выбирайте вещи не потому, что "так носят все", а потому, что они подходят вам и отражают ваше настроение.
  3. Не бойтесь проб и ошибок. В поисках себя всегда приходится экспериментировать. Именно это и открывает что-то настоящее.
  4. И если впереди какое-то событие — подумайте не о том, что ждут другие, а что хотите почувствовать вы: уверенность, легкость или драйв.

Потому что в конце концов, ваш стиль должен быть особенным. И если в нем нет ничего о вас — это просто костюм.

Ранее мы писали о том, что из вещей по советам Андре Тана стоит взять с собой в отпуск.

Также мы сообщали, какая обувь по версии Андре Тана самая модная этим летом.

Андре Тан мода одежда тренды стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации