Андре Тан назвал главное правило гардероба современной женщины — стоит знать

Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан поделился своим видением того, как следует выбирать одежду на каждый день. И это вовсе не о трендах из глянца или о дресс-коде. Это о вас и ваших ощущениях в той или иной вещи.

Подробнее об этом говорится в посте дизайнера в Instagram.

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По словам модельера, одежда — это не просто ткань на теле. Это способ показать себя миру. Однако часто мы выбираем вещи, исходя не из собственных ощущений, а чтобы вписаться, понравиться или не привлекать лишнего внимания. И, по словам Андре Тана, — это кратчайший путь к тому, чтобы потерять себя.

"Мы часто выбираем одежду "на событие", "чтобы понравиться", "чтобы не выделяться". И в результате теряем настоящую себя. Вместо того чтобы чувствовать себя уверенно, мы чувствуем дискомфорт или даже чужеродность", — поделился дизайнер в своем Instagram.

Андре Тан призывает доверять себе. Потому что стиль — это не о модных правилах. Это о внутреннем голосе. О том, как вы себя чувствуете и что хотите транслировать.

Девушка в ярких очках. Фото: Freepik

Вот несколько его советов, которые помогут сформировать свой гардероб:

Перед тем, как купить или надеть что-то — просто спросите себя: "Удобно ли мне?". Если ответ нет — смело ищите другой вариант. Выбирайте вещи не потому, что "так носят все", а потому, что они подходят вам и отражают ваше настроение. Не бойтесь проб и ошибок. В поисках себя всегда приходится экспериментировать. Именно это и открывает что-то настоящее. И если впереди какое-то событие — подумайте не о том, что ждут другие, а что хотите почувствовать вы: уверенность, легкость или драйв.

Потому что в конце концов, ваш стиль должен быть особенным. И если в нем нет ничего о вас — это просто костюм.

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