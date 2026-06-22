5 способов сохранить макияж безупречным даже летом

Макияж. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Лето — не лучший друг для макияжа. Стоит немного побыть на солнце или прокатиться по городу в жару, как тональный крем начинает терять свежий вид, а кожа блестит сильнее, чем хотелось бы. Но несколько простых привычек помогут избежать этой проблемы и сохранить аккуратный макияж до самого вечера.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Особенности макияжа летом

Прежде всего, не стоит перегружать кожу большим количеством средств. В жаркие дни она чувствует себя гораздо комфортнее при легком уходе. После очищения достаточно нанести увлажняющее средство с невесомой текстурой и дать ему полностью впитаться. Не менее важен и солнцезащитный крем, ведь ультрафиолет вредит коже даже тогда, когда кажется, что солнце не слишком активно.

Что касается тона, то летом лучше забыть о плотном покрытии. Оно быстрее теряет аккуратный вид и может подчеркивать текстуру кожи. Гораздо более естественный вид будут иметь легкие флюиды, BB-кремы или тонирующие средства с полупрозрачным эффектом. Если есть небольшие недостатки, их проще замаскировать консилером в нужных местах, чем покрывать все лицо несколькими слоями косметики.

С глазами летом тоже есть свои нюансы. Многие сталкивались с ситуацией, когда тени скатываются в складки век уже через несколько часов после нанесения. Чтобы этого не произошло, достаточно использовать специальную базу. Она помогает косметике дольше оставаться на месте и делает цвета более выразительными.

Для подводки и туши стоит выбирать водостойкие формулы. Особенно если впереди длинный день, прогулка или отдых у воды. Такие средства лучше выдерживают высокую температуру и не оставляют темных следов под глазами.

Губы также нуждаются в уходе летом. Сухая кожа часто портит даже самую дорогую помаду. Поэтому время от времени стоит использовать мягкий скраб или другое средство для отшелушивания. После этого любой оттенок будет ложиться значительно ровнее.

Если хочется максимальной стойкости, обратите внимание на тинты или матовые помады. Они дольше остаются на губах даже после напитков или перекусов. А чтобы губы не пересыхали от солнца, не помешает бальзам с защитой от ультрафиолета.

Последний штрих — фиксация. Именно этот этап часто пропускают, хотя он занимает буквально несколько секунд. Спрей-фиксатор помогает дольше сохранить макияж свежим и не дает ему быстро терять вид из-за жары.

В течение дня лучше не наносить пудру без необходимости. Если появился блеск, его легко убрать матирующими салфетками. Они освежают лицо и не портят уже нанесенный макияж.

На самом деле летний макияж работает по простому правилу: чем легче, тем лучше. Когда кожа не перегружена косметикой, она выглядит свежо, а макияж держится значительно дольше даже в самые жаркие дни.

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