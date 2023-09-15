СМИ идентифицировали тысячи мужчин, которые выехали через систему "Шлях" и не вернулись

Пересечение границы. Иллюстративное фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Журналистам удалось выявить сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к незаконному выезду военнообязанных мужчин за границу. Такие "схемы" они проводили благодаря системе "Шлях".

Об этом пишет NGL Media.

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Подробности расследования

Авторы смогли выяснить имена и фамилии 2 248 мужчин, покинувших Украину, имея разрешения от Львовской ОВА, однако обратно не вернулись.

По информации журналистов, на черном рынке такая услуга стоит от трех до пяти тысяч долларов. Они не обнародовали имена уклонистов, однако сосредоточились на изучении общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно помогали военнообязанным, когда подавали нужные ходатайства во Львовскую ОВА.

Всего издание выявило 372 таких организаций.

"Рекорд" относительно таких разрешений есть в двух организациях, которые работают по одному адресу в городе Николаев Львовской области. Их названия — местная ячейка всеукраинского общества "Просвіта" и ГО "Театр Хліб".

"Эти две организации входят в пятерку получивших больше разрешений через систему "Шлях". Только от этих двух организаций смогли убежать почти 200 мужчин. Письма к ЛОВА от имени николаевской ячейки "Просвіти" писала председатель организации 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит николаевским народным театром "Хліб", а от ОО "Театр Хліб" писал ее руководитель 22-летний Роман Збудовский, участник театра "Хліб", выяснили NGL.media благодаря запросам. И Наталья Муха, и Роман Збудовский последовательно игнорировали звонки и сообщения в мессенджерах с просьбами прокомментировать выявленные NGL.media цифры", — говорится в тексте материала.

Рейтинг организаций и фондов, по которым выехали военнообязанные мужчины. Источник: NGL Media

Что говорят в организациях и фондах

Также в списке есть такие организации, как "Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір" и "Відродження нашої України". Благодаря им, по словам журналистов, смогли уехать и не вернуться более 100 мужчин.

"Благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от некоего "Благотворительного фонда Степана Бандеры", от которого выехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца. Но он утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал. Руководитель "Благотворительного фонда Степана Бандеры" Игорь Фесан ранее утверждал, что тоже не посылал в ЛОВА никаких обращений, а теперь общаться отказался", — добавили в материале.

Какие еще фонды попали в список

В такой рейтинг попали еще одни волонтерские организации, а именно:

"Чистий Київ",

"Байрактар",

"Наші добрі справи",

"Українська гільдія активістів",

"Небайдужі громадяни",

"Український джавелін",

"Громадська екологічна ініціатива",

"Українські котики".

Журналисты подсчитали, что из-за этой группы выехало и не вернулось более 200 мужчин призывного возраста.

Также в перечне есть ранее неизвестные организации, среди них: "Легіон Січових Стрільців" и "Промінь нашої надії".

"Телефоны этих организаций или выключены, или недействительны, а никакой информации об их деятельности нет. Официально эти фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце. На электронные письма на ящик "Промінь нашої надії" никто не ответил, зато из "Легіона Січових Стрільців" отписали — но после упоминания о системе "Шлях" на связь больше не вышли. Всего от этих организаций не вернулись почти 150 человек", — отметили в сообщении.

Также ситуацию не захотели прокомментировать и в таких фондах, как:

"Сприяння та допомоги" (43 мужчины, которые не вернулись),

"Збройні волонтери України" (32),

"Код-Паляниця", (29 беглецов)

"Козацький гарт" (29 беглецов).

Однако с фондом "Рідна ненька" все же удалось поговорить журналистам. Экс-руководитель фонда Павел Тузяк заверил, что такие фамилии не были поданы ими в перечень на внесение в систему "Шлях".

"По запросу ЛОВА мы получили копии обращений "Рідна ненька" — на части документов указано имя Павла Тузяка. Когда мы показали ему эти обращения ему, то он заявил, что "то не наши подписи и не наши печати". Впрочем, Тузяк не захотел поделиться фото настоящей печати и подписей, утверждая, что сделает это "разве что на определение суда". Поэтому факт подделки должны подтвердить или опровергнуть правоохранительные органы", — объясняют в материале.

Кроме того, благодаря "Фонду помощи "Рух у майбутнє", связанному с львовским бизнесменом Григорием Козловским, смогли уехать 23 человека призывного возраста.

Однако, по словам подписавшегося Фонда Олега Шпура, им удалось узнать лишь семь человек из этого перечня. Он добавил, что один из мужчин уехал с паспортом гражданина Великобритании, а все остальные вернулись.

"Действительно, один из них уехал с иностранным паспортом, а еще один — сопровождая ребенка с инвалидностью. Еще один мужчина вернулся уже после нашего разговора, в июле. Однако возвращение еще трех человек мы не смогли подтвердить", — прокомментировали журналисты.

Сколько мужчин уехало через систему "Шлях"

В свою очередь, во временной следственной комиссии Верховной Рады говорят, что опираясь на данные конца апреля, через систему "Шлях" уехали и не вернулись почти 19 тысяч военнообязанных мужчин.

Статистика мужчин, незаконно уехавших за границу. Источник: NGL Media

Напомним, на западных границах государства продолжают фиксировать попытки уклонистов незаконно пересечь границу. Больше таких случаев фиксируют на направлениях Румынии и Молдовы.