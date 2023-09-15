ЗМІ ідентифікували тисячі чоловіків, які виїхали через систему "Шлях" і не повернулись

Перетин кордону. Ілюстративне фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Журналістам вдалося виявити сотні громадських організацій та благодійних фондів, які причетні до незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Такі "схеми" вони проводили завдяки системі "Шлях".

Про це пише NGL Media.

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Деталі розслідування

Автори змогли з'ясувати імена та прізвища 2 248 чоловіків, які покинули України, маючи дозволи від Львівської ОВА, проте назад не повернулися.

За інформацією журналістів, на чорному ринку така послуга коштує від трьох до п'яти тисяч доларів. Вони не оприлюднили імена ухилянтів, проте зосередилися на вивченні громадських і благодійних організацій, які свідомо або несвідомо допомагали військовозобов'язаним, коли подавали потрібні клопотання до Львівської ОВА.

Загалом видання виявило 372 такі організації.

"Рекорд" щодо таких дозволів є у двох організаціях, які працюють за однією адресою у місті Миколаїв, що на Львівщині. Їхні назви — місцевий осередок всеукраїнського товариства "Просвіта" і ГО "Театр Хліб".

"Ці дві організації входять до п’ятірки тих, що отримали найбільше дозволів через систему "Шлях". Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків. Листи до ЛОВА від імені миколаївського осередку "Просвіти" писала голова організації 34-річна Наталія Муха, яка також керує миколаївським народним театром "Хліб". А від ГО "Театр Хліб" писав її керівник 22-річний Роман Збудовський, учасник театру "Хліб", з’ясували NGL.media завдяки запитам. І Наталія Муха, і Роман Збудовський послідовно ігнорували дзвінки і повідомлення у месенджерах з проханнями прокоментувати виявлені NGL.media цифри", — йдеться у тексті матеріалу.

Рейтинг організацій та фондів, через які виїхали військовозобов'язані чоловіки. Джерело: NGL Media

Що кажуть в організаціях та фондах

Також в переліку є такі організації, як "Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір" та "Відродження нашої України". Завдяки їм, за словами журналістів, змогли виїхати та не повернутися понад 100 чоловіків.

"Завдяки інформації від ЛОВА відомо, що на зверненнях від такого собі "Благодійного фонду Степана Бандери", від якого виїхали і не повернулись майже 40 чоловіків, вказували телефон Анатолія Донця. Але він стверджує, що вперше чує про таку організацію і ніяких звернень від неї не надсилав. Керівник "Благодійного фонду Степана Бандери" Ігор Фесан раніше стверджував, що теж не надсилав у ЛОВА жодних звернень, а тепер спілкуватися відмовився", — додали у матеріалі.

Які ще фонди потрапили до списку

До такого рейтингу потрапили ще одні волонтерські організації, а саме:

"Чистий Київ",

"Байрактар",

"Наші добрі справи",

"Українська гільдія активістів",

"Небайдужі громадяни",

"Український джавелін",

"Громадська екологічна ініціатива",

"Українські котики".

Журналісти підрахували, що через цю групу виїхало і не повернулося понад 200 чоловіків призовного віку.

Також у переліку є організації, які раніше були невідомі, серед них: "Легіон Січових Стрільців" та "Промінь нашої надії".

"Телефони цих організацій або вимкнені, або недійсні, а жодної інформації про їхню діяльність нема. Офіційно ці фонди зареєстровані у Львові, але їхні засновники зареєстровані на одній вулиці у Трускавці. На електронні листи на скриньку "Променю нашої надії" ніхто не відповів, натомість з "Легіону Січових Стрільців" відписали — але після згадки про "Шлях" на зв’язок більше не вийшли. Загалом від цих організацій не повернулися майже 150 людей", — зазначили у повідомленні.

Також ситуацію не захотіли прокоментувати й у таких фондах, як:

"Сприяння та допомоги" (43 чоловіки, які не повернулись),

"Збройні волонтери України" (32),

"Код-Паляниця" (29 втікачів),

"Козацький гарт" (29 втікачів).

Проте з фондом "Рідна ненька" все ж вдалося поговорити журналістам. Екскерівник фонду Павло Тузяк запевнив, що таких прізвищ не було подано ними до переліку на внесення до системи "Шлях".

"Через запит до ЛОВА ми отримали копії звернень "Рідна ненька" — на частині документів вказане ім’я Павла Тузяка. Коли ми показали йому ці звернення йому, то він заявив, що "то не наші підписи і не наші печатки". Втім, Тузяк не захотів поділитись фото справжньої печатки і підписів, стверджуючи, що зробить це "хіба на ухвалу суду". Тому факт підробки мали б підтвердити чи спростувати правоохоронні органи", — пояснюють в матеріалі.

Крім того, завдяки "Фонду допомоги "Рух у майбутнє", який пов'язаний з львівським бізнесменом Григорієм Козловським, змогли виїхати 23 чоловіки призовного віку.

Проте, за словами підписанта Фонду Олега Шпура, їм вдалося впізнати лише сім осіб з цього переліку. Він додав, що один із чоловіків виїхав з паспортом громадянина Великої Британії, а всі інші повернулися.

"Справді, один із них виїхав з іноземним паспортом, а ще один — супроводжуючи дитину з інвалідністю. Ще один чоловік повернувся вже після нашої розмови, у липні. Проте повернення ще трьох людей ми не змогли підтвердити", — прокоментували журналісти.

Скільки чоловіків виїхало через систему "Шлях"

Своєю чергою у тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради кажуть, що спираючись на дані кінця квітня, через систему "Шлях" виїхали та не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків.

Статистика чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Джерело: NGL Media

Нагадаємо, на західних кордонах держави продовжують фіксувати спроби ухилянтів незаконно перетнути рубіж. Найбільше таких випадків фіксують на напрямках Румунії та Молдови.