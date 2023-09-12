Де в Україні найчастіше ловлять ухилянтів — відповідь прикордонників

"Зелені" зони користуються популярністю: де прикордонники найчастіше ловлять ухилянтів
На західних кордонах держави продовжують фіксувати спроби ухилянтів незаконно перетнути рубіж. Найбільше таких випадків фіксують на напрямках Румунії та Молдови.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону.
Де ухилянти найчастіше намагаються потрапити за кордон
Популярністю серед ухилянтів користуються прикордонні місцини, поза пунктами пропусків.
"Найбільше спроб незаконно перетнути кордон по "зеленій" ділянці кордону фіксують на напрямку Румунії та Молдови", — повідомив речник Держприкордонслужби.
Водночас ухилянти намагають виїхати за кордон за допомогою фальшивих документів.
"По пунктах пропуску, найбільше підробок і найбільше спроб у незаконний спосіб перетнути кордон фіксується по кордону з Польщею", — розповів Андрій Демченко.
Нагадаємо, на Волині призовник знайшов "оригінальний" спосіб уникнути мобілізації.
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