Де в Україні найчастіше ловлять ухилянтів — відповідь прикордонників

Впіймані ухилянти. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба

На західних кордонах держави продовжують фіксувати спроби ухилянтів незаконно перетнути рубіж. Найбільше таких випадків фіксують на напрямках Румунії та Молдови.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону.

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Популярністю серед ухилянтів користуються прикордонні місцини, поза пунктами пропусків.

"Найбільше спроб незаконно перетнути кордон по "зеленій" ділянці кордону фіксують на напрямку Румунії та Молдови", — повідомив речник Держприкордонслужби.

Водночас ухилянти намагають виїхати за кордон за допомогою фальшивих документів.

"По пунктах пропуску, найбільше підробок і найбільше спроб у незаконний спосіб перетнути кордон фіксується по кордону з Польщею", — розповів Андрій Демченко.

Нагадаємо, на Волині призовник знайшов "оригінальний" спосіб уникнути мобілізації.

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