Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow "Зелені" зони користуються популярністю: де прикордонники найчастіше ловлять ухилянтів arrow

"Зелені" зони користуються популярністю: де прикордонники найчастіше ловлять ухилянтів

12 вересня 2023 16:36
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Де в Україні найчастіше ловлять ухилянтів — відповідь прикордонників
Впіймані ухилянти. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На західних кордонах держави продовжують фіксувати спроби ухилянтів незаконно перетнути рубіж. Найбільше таких випадків фіксують на напрямках Румунії та Молдови.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону.

Читайте також:

Де ухилянти найчастіше намагаються потрапити за кордон

Популярністю серед ухилянтів користуються прикордонні місцини, поза пунктами пропусків. 

"Найбільше спроб незаконно перетнути кордон по "зеленій"  ділянці кордону фіксують на напрямку Румунії та Молдови", — повідомив речник Держприкордонслужби.

Водночас ухилянти намагають виїхати за кордон за допомогою фальшивих документів.

"По пунктах пропуску, найбільше підробок і найбільше спроб у незаконний спосіб перетнути кордон фіксується по кордону з Польщею", — розповів Андрій Демченко.

Нагадаємо, на Волині призовник знайшов "оригінальний" спосіб уникнути мобілізації.

Також ми писали, що прикордонники посилять контроль за виїздом чоловіків. Стало відомо, як це відбуватиметься.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз