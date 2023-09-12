Где в Украине чаще всего ловят уклонистов — ответ пограничников

Пойманы уклоняющие. Иллюстративное фото: Госпогранслужба

На западных границах государства продолжают фиксировать попытки уклонистов незаконно пересечь рубеж. Больше таких случаев фиксируют на направлениях Румынии и Молдовы.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Популярностью среди уклоняющихся пользуются пограничные места, вне пунктов пропусков.

"Больше всего попыток незаконно пересечь границу по "зеленому" участку границы фиксируют на направлении Румынии и Молдовы" , — сообщил спикер Госпогранслужбы.

В то же время уклонисты пытаются выехать за границу с помощью фальшивых документов.

"По пунктам пропуска, больше подделок и больше попыток незаконным способом пересечь границу фиксируется по границе с Польшей" , — рассказал Андрей Демченко.

Напомним, на Волыни призывник нашел "оригинальный" способ избежать мобилизации.

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